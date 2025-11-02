لو باريزيان: شكوك حول مشاركة ديمبيلي أمام بايرن

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 15:36

كتب : FilGoal

تحوم الشكوك حول قدرة عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان على المشاركة في مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبةز

ويصطدم سان جيرمان ببايرن ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأثار ديمبلي قلق جماهير سان جيرمان حين كان يخرج من الملعب عقب لقاء نيس وهو يشكو لزملاءه من مكان الإصابة في الفخذ.

وذكرت جريدة لو باريزيان أن النجم الفرنسي شارك في التدريبات يوم الأحد وأنه من المتوقع أن يكون ضمن قائمة الفريق الباريسي لمواجهة بايرن ميونيخ.

وأضاف التقرير أن الجهاز الفني سيولي اهتمامًا كبيرًا بشعور اللاعب، لكنه لن يخاطر به، بعد تعرضه لعدة إصابات منذ بداية الموسم.

ولفت التقرير إلى أن لويس إنريكي مدرب سان جيرمان قد يقرر الاحتفاظ بديمبلي على مقاعد البدلاء إذا شعر أنه ليس في كامل جاهزيته البدنية.

وغاب أفضل لاعب في العالم 2025 عن الملاعب نحو 6 أسابيع بعدما أصيب أثناء تواجده مع منتخب فرنسا أوائل سبتمبر الماضي.

منذ عودته من الإصابة، شارك عثمان ديمبلي في 4 مباريات بمجموع 130 دقيقة.

