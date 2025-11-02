الأهلي يعلن اعتماد الجهة الإدارية نتيجة انتخابات النادي

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 15:27

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي اعتماد الجهة الإدارية من مديرية الشباب والرياضة نتيجة الانتخابات.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادي الأهلي للدورة الثالثة على التوالي، بكامل أعضاء القائمة.

وكشف الأهلي عن تلقيه خطابا اليوم الأحد من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة يفيد باعتماد نتيجة الانتخابات وفقا للتشكيل الذي تم إعلانه من قبل رئيس لجنة الإشراف القضائي على الجمعية العمومية.

وجاء مجلس إدارة الأهلي الجديد كالتالي:

الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

الأعضاء: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

الأعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام

وتواجد 13 مرشحا فقط في الانتخابات على 12 مقعدا، وفاز 5 مرشحين بالتزكية.

وكان المرشحون الذين لا يملكون منافسا، بحاجة لموافقة 25% من المصوتين على فوزهم بالتزكية.

المرشحون الفائزون بالتزكية هم محمود الخطيب رئيس النادي، وياسين منصور نائب الرئيس، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وثنائي العضوية تحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.

بينما تنافس 8 أعضاء على 7 مقاعد، هم سباعي قائمة الخطيب: طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال، أمام حسن طنطاوي الوحيد من خارج القائمة.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

الأهلي انتخابات الأهلي مجلس إدارة الأهلي
