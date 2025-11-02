تليجراف: ولفرهامبتون يقرر إقالة مدربه
الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 13:56
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة تليجراف أن نادي ولفرهامبتون قرر إقالة مدربه فيتور بيريرا من منصبه.
ومن المتوقع أن يعلن النادي إقالة مدربه البرتغالي خلال ساعات، وفقا للتقرير.
وأصبح مصير فيتور بيريرا في مهب الريح بعد فشله في الفوز بأي مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وأضاف التقرير أن إدارة النادي كانت تريد تجنب تغيير المدرب، لكن النتائج واختيارات الفريق والمزاج العام أجبرتها على إقالة أخرى.
ونجح المدرب البرتغالي في إنقاذ ولفرهامبتون في الهبوط من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.
بعدما رحل من فريق الشباب السعودي في وسط الموسم.
لكنه يتذيل الدوري الإنجليزي حاليا برصيد نقطتين فقط، من تعادلين و8 خسائر.
