الهلال يعلن تفاصيل إصابة رباعي الفريق قبل مواجهة الغرافة

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 12:22

كتب : FilGoal

داروين نونيز

أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة أربعة من لاعبيه قبل مواجهة الغرافة في دوري أبطال آسيا.

ويحل الهلال ضيفا على الغرافة القطري غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بالمسابقة.

وكشف بيان الهلال عن مواصلة الثنائي دراوين نونيز وسيرجي سافيتش البرنامج التأهيلي بمقر النادي صباح اليوم الأحد.

أما الثنائي علي البليهي وحسان تمبكتي فيغيب عن مواجهة الغرافة بسبب الإصابة "بالإنفلونزا".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

بينما يحتل الغرافة المركز الثالث برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد وهزيمتين.

أما على مستوى الدوري السعودي فيحل الهلال بالمركز الثالث عقب مرور سبع جولات من المسابقة.

وجمع الهلال 17 نقطة بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية وبفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر.

