جوارديولا: غياب مرموش وآيت نوري خلال أمم إفريقيا لا يشغلني الآن

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 11:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بالهدف الأول لمصر أمام غانا

لا يشغل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي باله بإمكانية غياب مهاجمه المصري عمر مرموش ومدافع الجزائري ريان آيت نوري عن الفريق من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.

وسيفقد مانشستر سيتي الثنائي خلال البطولة الإفريقية التي تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها وكالة HaytersTV: "غياب مرموش وآيت نوري عن سيتي خلال كأس أمم إفريقيا؟ هذه المسابقة تخص منتخبي بلادهما، لذا يجب أن يرحلا".

وأضاف المدرب الإسباني "أحاول دائما حل مشاكل الغيابات عندما تكون أمامي. حاليا، لا أفكر في ذلك إطلاقا".

وأوضح "عليّ الاعتماد عليهما ابتداءً من مواجهة بورنموث يوم الأحد، ثم بوروسيا دورتموند الأربعاء المقبل، وليفربول الأحد المقبل، قبل فترة التوقف الدولي".

وأتم "عندما يرحل مرموش وآيت نوري للعب في كأس أمم إفريقيا ديسمبر المقبل سنرى ما هو الوضع وسنتخذ القرارات".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات زيمبابوي وأنجولا وجنوب إفريقيا.

بينما يتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة رفقة السودان وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

وتبدأ مباريات الفراعنة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر المقبل.

بينما ينطلق مشوار الخضر بمواجهة السودان يوم 24 من الشهر نفسه.

