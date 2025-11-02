فان دايك: عانينا من آراء سخيفة وكأن ليفربول سينافس على الهبوط.. وهذا الدوري الأصعب

انتقد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الانتقادات التي طالت الفريق الفترة الماضية.

ليفربول أنهى سلسلة من أربع هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي بالفوز على أستون فيلا بنتيجة 2-0.

وتحدث فيرجيل فان دايك قائد ليفربول بعد المباراة عن حجم الانتقادات التي طالت الفريق مؤخرا، مشيرا إلى أنها أثرت على اللاعبين.

وقال فان دايك عبر قناة TNT Sport: "خلال الأسابيع الماضية كان هناك ضوضاء كثيرة لا نملك السيطرة عليها وعلينا التعامل معها كفريق".

وأضاف "بعض الآراء كانت سخيفة جدا. لكن يجب التعامل معها. هي ضوضاء من الخارج ويمكن أن تصل لبعض اللاعبين. الأمر يتعلق بأن نظل معا".

وتابع "نحن لا ندخل المباريات كي نخسر أو نسبب خيبة أمل لجماهيرنا. نريد أن نبذل أقصى ما لدينا ونفوز، لكن لا توجد ضمانات. هذا هو الدوري الإنجليزي، أصعب دوري في العالم".

وشدد المدافع الهولندي "الهدوء مهم إذا أردنا العودة للمنافسة. الآن علينا مواصلة العمل دون إفراط في الفرح أو الحزن".

وأوضح "نعيش في عالم يمكن للجميع فيه إبداء رأيهم عبر منصات كثيرة ويظنون أنهم يعرفون أكثر. علينا أن نبقى بعيدين عن ذلك ونركز على العمل".

واختتم "الموسم الماضي لم نسمع الكثير من الانتقادات. كان كل شيء مثاليا. الآن يبدو للبعض أننا سننافس على الهبوط.. هذه هي كرة القدم".

وعاد ليفربول مرة أخرى للانتصارات بفوز هام على منافسه أستون فيلا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ووصل الملك المصري محمد صلاح لهدفه الـ 250 في جميع البطولات مع ليفربول.

وللمباراة الثانية تواليا يسجل صلاح هدفا لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، إذ أحرز في المباراة الماضية ضد برينتفورد.

وتمكن ليفربول من العودة مرة أخرى لطريق الانتصارات في بطولة الدوري بعد 4 هزائم متتالية من كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 18 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 11.

