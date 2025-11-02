سلوت: هذا هو محمد صلاح الذي أريده

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 10:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أسهب أرني سلوت مدرب ليفربول في الإشادة بما قدمه محمد صلاح أمام أستون فيلا بعد قيادة الفريق لفوز نادر في المباريات الأخيرة.

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-0 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن هذا هو محمد صلاح الذي أريد أن أراه، ويريد الجميع أن يراه، والذي يريد هو نفسه أن يراه".

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية صلاح: تسجيل 250 هدفا مع ليفربول ليس سهلا.. ولهذا موسمنا صعب للغاية في ليلة هدفه الـ 250.. صلاح يقود ليفربول للعودة للانتصارات بهزيمة أستون فيلا ريال مدريد يسحق فالنسيا وفينيسيوس يرفض هدية مبابي

وأضاف "وصول صلاح إلى 250 هدفًا مع ليفربول؟ هذا إنجازٌ هائل. إنه أمرٌ لا يُصدّق تقريبًا إذا سجّلتَ 250 هدفًا مع نادٍ واحد".

وأردف الهولندي "إذا سجلت 250 هدفًا، فهذا أمر لا يُصدق بالفعل، ناهيك عن ذلك مع نادٍ واحد، لم نعد نرى هذا كثيرًا في كرة القدم".

وتابع "أعتقد أنه بصرف النظر عن الهدف الذي سجله أمام أستون فيلا، فقد قدم صلاح أداءً جيدًا للغاية. لأنه عندما كان علينا اللعب طويلًا، لعبنا في الغالب طويلًا تجاهه وكان بإمكانه الاحتفاظ بالكرة، وبسبب ذلك تمكن بقية الفريق من التقدم إليه وتمكنا من الاستمرار في اللعب".

وواصل مدحه "ما أعجبني أيضًا هو أن صلاح لم يقم بعمله الهجومي بشكل جيد فحسب، بل ساعد الفريق دفاعيًا أيضًا".

وأتم "من المميز لصلاح أن يسجل هدفه رقم 250. أما بالنسبة له أن يسجل فهذا ليس بالأمر المميز، لأننا نعلم أيضًا أنه سيفعل ذلك دائمًا".

ووصل صلاح لهدفه الـ 250 في جميع البطولات مع ليفربول.

وأحرز الدولي المصري الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب تمريرة بالخطأ من إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا.

ويتواجد صلاح في المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ بتسجيله الهدف رقم 250.

ويتصدر إيان راش قائمة هدافي ليفربول التاريخية بتسجيله 346 هدفا، ثم يأتي روجر هانت في الوصافة بـ 285 هدفا، ثم صلاح.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

محمد صلاح ليفربول أرني سلوت أستون فيلا
نرشح لكم
جوارديولا: الدوري الإنجليزي مثل NBA.. لا يوجد فريق يهمين عليه باستمرار مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) بورنموث.. بداية المباراة الفوز الأول مع نونو سانتو.. وست هام يستعيد الانتصارات بثلاثية في نيوكاسل تشكيل سيتي - مرموش على مقاعد البدلاء ضد بورنموث.. ودوكو بجوار هالاند في الهجوم ولفرهامبتون يعلن إقالة فيتور بيريرا مدافع ليفربول: أحاول التعلم من صلاح يوميا تليجراف: ولفرهامبتون يقرر إقالة مدربه جوارديولا: غياب مرموش وآيت نوري خلال أمم إفريقيا لا يشغلني الآن
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة – لامين يامال يقود الهجوم أمام إلتشي.. وعودة ليفاندوفسكي 8 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: الدوري الإنجليزي مثل NBA.. لا يوجد فريق يهمين عليه باستمرار 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) بورنموث.. بداية المباراة 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الفوز الأول مع نونو سانتو.. وست هام يستعيد الانتصارات بثلاثية في نيوكاسل 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الثنائية الأولى مع الأبيض.. ناصر ماهر يسجل لـ الزمالك في طلائع الجيش 36 دقيقة | الدوري المصري
قبل السوبر.. خروج بيزيرا باكيا بسبب الإصابة ضد طلائع الجيش 47 دقيقة | الدوري المصري
الترجي يحافظ على الصدارة بالفوز على الصفاقسي بمشاركة معلول ساعة | الوطن العربي
تقارير: بسبب الإصابات واختفاء كلبه.. رامسي يفسخ تعاقده مع بوماس المكسيكي ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي
/articles/516358/سلوت-هذا-هو-محمد-صلاح-الذي-أريده