سلوت: هذا هو محمد صلاح الذي أريده

أسهب أرني سلوت مدرب ليفربول في الإشادة بما قدمه محمد صلاح أمام أستون فيلا بعد قيادة الفريق لفوز نادر في المباريات الأخيرة.

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-0 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن هذا هو محمد صلاح الذي أريد أن أراه، ويريد الجميع أن يراه، والذي يريد هو نفسه أن يراه".

وأضاف "وصول صلاح إلى 250 هدفًا مع ليفربول؟ هذا إنجازٌ هائل. إنه أمرٌ لا يُصدّق تقريبًا إذا سجّلتَ 250 هدفًا مع نادٍ واحد".

وأردف الهولندي "إذا سجلت 250 هدفًا، فهذا أمر لا يُصدق بالفعل، ناهيك عن ذلك مع نادٍ واحد، لم نعد نرى هذا كثيرًا في كرة القدم".

وتابع "أعتقد أنه بصرف النظر عن الهدف الذي سجله أمام أستون فيلا، فقد قدم صلاح أداءً جيدًا للغاية. لأنه عندما كان علينا اللعب طويلًا، لعبنا في الغالب طويلًا تجاهه وكان بإمكانه الاحتفاظ بالكرة، وبسبب ذلك تمكن بقية الفريق من التقدم إليه وتمكنا من الاستمرار في اللعب".

وواصل مدحه "ما أعجبني أيضًا هو أن صلاح لم يقم بعمله الهجومي بشكل جيد فحسب، بل ساعد الفريق دفاعيًا أيضًا".

وأتم "من المميز لصلاح أن يسجل هدفه رقم 250. أما بالنسبة له أن يسجل فهذا ليس بالأمر المميز، لأننا نعلم أيضًا أنه سيفعل ذلك دائمًا".

ووصل صلاح لهدفه الـ 250 في جميع البطولات مع ليفربول.

وأحرز الدولي المصري الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب تمريرة بالخطأ من إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا.

ويتواجد صلاح في المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ بتسجيله الهدف رقم 250.

ويتصدر إيان راش قائمة هدافي ليفربول التاريخية بتسجيله 346 هدفا، ثم يأتي روجر هانت في الوصافة بـ 285 هدفا، ثم صلاح.

