تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك أستون فيلا في واحدة من أفضل مبارياته منذ فترة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-0 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أستون فيلا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان دومينيك سوبوسلاي بمتوسط تقييم بلغ 8.4 درجة.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 415 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 250 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com