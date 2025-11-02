ميسي يسجل في خسارة إنتر ميامي أمام ناشفيل واللجوء لمباراة فاصلة بالدوري الأمريكي

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 10:15

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

سجل ليونيل ميسي هدف إنتر ميامي الوحيد في الخسارة أمام ناشفيل بهدفين مقابل هدف واحد ضمن المباراة الثانية من الدور ثمن النهائي بالإقصائيات.

وحصل ميسي على جائزة هداف الدور الأول من الدوري الأمريكي.

وكانت المباراة الأولى قد حسمها إنتر ميامي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل ميسي وقتها هدفين.

ويقام كل دور من الإقصائيات من الدوري الأمريكي بنظام best of 3 حيث يلعب كل فريق ضد الآخر 3 مباريات ويتأهل للدور الثاني من يفوز بمباراتين.

وتقدم ناشفيل في الشوط الأول بهدفين دون مقابل عن طريق كل من سوريدج وباوير.

بينما سجل ليونيل ميسي هدف إنتر ميامي الوحيد في الدقيقة 90 من صناعة رودريجو دي باول.

وبذلك تقام مباراة فاصلة بين الفريقين يوم السبت المقبل في الحادية عشر مساء.

ويقام اللقاء على ملعب إنتر ميامي.

ويصعد المتأهل من هذه المباراة لمواجهة المتأهل من مباراة سينسيناتي أمام كولومبوس كرو.

وكان سينسيناتي قد فاز في المباراة الأولى.

إنتر ميامي ميسي الدوري الأمريكي
التعليقات
