كريستيانو: قلبي صار ينبض أسرع ولكن كرة القدم هي حياتي

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 23:24

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

أبدى كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي سعادته بالانطلاقة القوية والانتصار السابع على التوالي في الدوري.

وقال كريستيانو في تصريحاته لقناة ثمانية بعد المباراة: "كانت مباراة صعبة للغاية ولكن هذه كرة القدم، يجب أن تؤمن حتى النهاية. جماهيرنا وثقت بنا وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز".

وأضاف "علينا أن نواصل العمل. من الرائع أن نحافظ على سلسلة الانتصارات ونحن في الصدارة الآن ولكن علينا الاستمرار فالموسم طويل ويجب أن نسير خطوة تلو الأخرى".

وأوضح "تسجيل الأهداف أمر جيد وأنا سعيد بمساعدة الفريق على الفوز ولكن الأهم أننا فزنا. لا يهم الحصول على جوائز فردية فما أريده هو الفوز بالدوري".

واختتم "فلبي ينبض أسرع قليلًا من الماضي ولكن هذه هي كرة القدم وهي حياتي. 22 عاما من اللعب، وأنا سعيد بذلك".

وتغلب النصر على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

الفيحاء تقدم سريعا في الدقيقة 13 بهدف جيسون ريميسيرو، بعد تمريرة من محمد البقوي.

وفي الدقيقة 37 تعادل كريستيانو رونالدو بعد تمريرة من كينجسلي كومان.

وأخيرا في الدقيقة 104، سجل كريستيانو الهدف الثاني من ركلة جزاء أثارت جدلا كبيرا.

وأخذ جواو فيليكس عقالا وألبسه لكريستيانو، ليرقص به في الاحتفال.

وخرج فهد الأنصاري إداري الفيحاء معترضا بعد المباراة، حيث قال أمام الكاميرات: "لو أتاني إنفانتينو رئيس فيفا لن أقتنع أنها ركلة جزاء".

النتيجة رفعت رصيد النصر إلى 21 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 3 نقاط عن التعاون و4 نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه.

بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

