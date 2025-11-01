الـ 250 للملك المصري مع ليفربول.. محمد صلاح يسجل في أستون فيلا

سجل الملك المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هدفا لفريقه في شباك أستون فيلا.

ويواجه ليفربول منافسه أستون فيلا في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح لهدفه الـ 250 في جميع البطولات مع ليفربول.

وأحرز الدولي المصري الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب تمريرة بالخطأ من إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا.

ويتواجد صلاح في المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ بتسجيله الهدف رقم 250.

ويتصدر إيان راش قائمة هدافي ليفربول التاريخية بتسجيله 346 هدفا، ثم يأتي روجر هانت في الوصافة بـ 285 هدفا، ثم صلاح.

وللمباراة الثانية تواليا يسجل صلاح هدفا لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، إذ أحرز في المباراة الماضية ضد برينتفورد.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

ويتساوى أستون فيلا معه في النقاط محتلا المركز الـ 11.

