عودة للمربع الذهبي.. تشيلسي ينتفض بالفوز على غريمه توتنام

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 22:27

كتب : FilGoal

جواو بيدرو - تشيلسي ضد فولام

تغلب تشيلسي على مضيفه توتنام بهدف دون رد في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جواو بيدرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34.

في اللحظات الأولى للمباراة واجه توتنام موقفا صعبا بإصابة لاعب لوكاس بيرجفال.

وحل تشافي سيمونز بدلا من السويدي في الدقيقة 7.

وحاول ريس جيمس في الدقيقة 20 بتسديدة مرت بجوار القائم.

تلاه أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 21 ليتصدى الحارس جوليلمو فيكاريو.

وفي الدقيقة 34 سجل جواو بيدرو الهدف الأول والوحيد بعد تمريرة من موسيس كايسيدو، الذي استخلص الكرة من دفاع توتنام.

وحاول محمد قدوس للسبرز في الدقيقة 45+6 بتسديدة تصدى لها الحارس روبرت سانشيز.

في الشوط الثاني سدد إنزو فيرنانديز ليتصدى فيكاريو مجددا في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 75 سدد ريس جيمس كرة قوية مرت بجوار القائم، لتنتهي المباراة بحفاظ تشيلسي على انتصاره.

وبهذه النتيجة قفز تشيلسي مؤقتا إلى المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

بينما تجمد رصيد توتنام عند نفس الرصيد، ولكن في المركز الثالث بفارق الأهداف.

