عودة للمربع الذهبي.. تشيلسي ينتفض بالفوز على غريمه توتنام
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 22:27
كتب : FilGoal
تغلب تشيلسي على مضيفه توتنام بهدف دون رد في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل جواو بيدرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34.
في اللحظات الأولى للمباراة واجه توتنام موقفا صعبا بإصابة لاعب لوكاس بيرجفال.
وحل تشافي سيمونز بدلا من السويدي في الدقيقة 7.
وحاول ريس جيمس في الدقيقة 20 بتسديدة مرت بجوار القائم.
تلاه أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 21 ليتصدى الحارس جوليلمو فيكاريو.
وفي الدقيقة 34 سجل جواو بيدرو الهدف الأول والوحيد بعد تمريرة من موسيس كايسيدو، الذي استخلص الكرة من دفاع توتنام.
جواو بيدرو يفتتح التسجيل لتشلسي أمام توتنهام! 💥#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #تشلسي #توتنهام pic.twitter.com/YSjWH4Oxz0— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 1, 2025
وحاول محمد قدوس للسبرز في الدقيقة 45+6 بتسديدة تصدى لها الحارس روبرت سانشيز.
في الشوط الثاني سدد إنزو فيرنانديز ليتصدى فيكاريو مجددا في الدقيقة 49.
وفي الدقيقة 75 سدد ريس جيمس كرة قوية مرت بجوار القائم، لتنتهي المباراة بحفاظ تشيلسي على انتصاره.
وبهذه النتيجة قفز تشيلسي مؤقتا إلى المركز الرابع برصيد 17 نقطة.
بينما تجمد رصيد توتنام عند نفس الرصيد، ولكن في المركز الثالث بفارق الأهداف.