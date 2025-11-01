قائمة الزمالك - عودة حمدي ضمن اختيارات عبد الرؤوف الأولى أمام طلائع الجيش

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 21:40

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - ديكيداها

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لـ الزمالك قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 13 من الدوري المصري.

وأعلن نادي الزمالك تعيين عبد الرؤوف مديرا فنيا بشكل مؤقت لقيادة الفريق حتى السوبر المصري بعد إقالة يانيك فيريرا. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة غدا الأحد في الخامسة مساءً.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - عامر والطويل في جهاز عبد الرؤوف مع الزمالك أمام طلائع الجيش الزمالك يقيل يانيك فيريرا.. وأحمد عبد الرؤوف بديلا له خبر في الجول - أيمن الطويل والمندوه مرشحان لمنصب مدرب حراس المرمى مؤقتا في الزمالك الأولى له.. الغازي حكما لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش

ويعود أحمد حمدي لقائمة الزمالك بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد البنك الأهلي.

فيما يغيب كل من محمد عواد ومحمد السيد وصلاح مصدق وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد شريف وآدم كايد وناصر منسي ومحمود جهاد.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد - أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد19 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع.

الزمالك الدوري المصري قائمة الزمالك
نرشح لكم
فاركو يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويعود بـ 3 نقاط أمام الجونة هدف خرافي يقود الإسماعيلي للفوز في الدربي على الكهرباء في الجول يكشف أسباب استبعاد 9 لاعبين من قائمة الزمالك ضد طلائع الجيش خبر في الجول - عامر والطويل في جهاز عبد الرؤوف مع الزمالك أمام طلائع الجيش تعادل سلبي جديد.. غزل المحلة ومودرن سبورت يتقاسمان النقاط الأهلي يكشف سبب غياب محمد علي بن رمضان عن لقاء المصري قائمة الأهلي – غياب بن رمضان أمام المصري.. وعودة مروان وكوكا أبو ريدة يهنئ الخطيب لفوزه في انتخابات الأهلي
أخر الأخبار
كريستيانو: قلبي صار ينبض أسرع ولكن كرة القدم هي حياتي 21 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 23 دقيقة | كرة يد
لن يترك الصدارة.. كريستيانو يقود النصر بالعقال إلى فوز مثير على الفيحاء 25 دقيقة | سعودي في الجول
الـ 250 للملك المصري مع ليفربول.. محمد صلاح يسجل في أستون فيلا 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثلاثية قبل كين ودياز.. بايرن ميونيخ يضرب ليفركوزن ويحافظ على العلامة الكاملة 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواجهة قد تحدث؟ الأهلي في التصنيف الأول وبيراميدز ثانيا قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
عودة للمربع الذهبي.. تشيلسي ينتفض بالفوز على غريمه توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
فاركو يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويعود بـ 3 نقاط أمام الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق
/articles/516336/قائمة-الزمالك-عودة-حمدي-ضمن-اختيارات-عبد-الرؤوف-الأولى-أمام-طلائع-الجيش