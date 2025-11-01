قائمة الزمالك - عودة حمدي ضمن اختيارات عبد الرؤوف الأولى أمام طلائع الجيش

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لـ الزمالك قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 13 من الدوري المصري.

وأعلن نادي الزمالك تعيين عبد الرؤوف مديرا فنيا بشكل مؤقت لقيادة الفريق حتى السوبر المصري بعد إقالة يانيك فيريرا. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة غدا الأحد في الخامسة مساءً.

ويعود أحمد حمدي لقائمة الزمالك بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد البنك الأهلي.

فيما يغيب كل من محمد عواد ومحمد السيد وصلاح مصدق وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد شريف وآدم كايد وناصر منسي ومحمود جهاد.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد - أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد19 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع.