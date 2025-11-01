الزمالك يقيل يانيك فيريرا.. وأحمد عبد الرؤوف بديلا له

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 15:48

كتب : FilGoal

يانيك فيريرا

أعلن نادي الزمالك إقالة يانيك فيريرا من تدريب الفريق.

الإقالة جاءت عقب تعادل الفريق مع البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وقرر مجلس إدارة النادي بالتشاور مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق تعيين أحمد عبد الرؤوف كمدرب مؤقت للفريق ليقوده خلال بطولة كأس السوبر المصري.

وسيقود عبد الرؤوف مباراته الأولى كمدرب للفريق غدا الأحد خلال مواجهة طلائع الجيش بالدوري.

وتولى البلجيكي تدريب الفريق في الصيف الماضي.

وتعادل الزمالك مع مضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وبذلك يستمر الزمالك بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري.

النتيجة رفعت رصيد الزمالك إلى 19 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع، ليتساوى عدد مبارياته مع كل الفرق التي تسبقه في الترتيب.

سيراميكا لا يزال على صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، يليه الأهلي برصيد 22 نقطة، ثم المصري ثالثا برصيد 19 نقطة.

علما بأن بيراميدز يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات فقط.

أما البنك الأهلي فتقدم بنقطة التعادل إلى المركز التاسع، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة من 11 مباراة.

