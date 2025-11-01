رايس: كنا نعرف صعوبة مباراة بيرنلي

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 20:54

كتب : ذكاء اصطناعي

أكد ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال أهمية الفوز الذي حققه فريقه خارج ملعبه أمام بيرنلي، مشيرا إلى أن الانتصار يعكس شخصية الفريق وثقته في نفسه.

وقال رايس في تصريحات بعد اللقاء: "المنافس ربما خسر مرة واحدة فقط على ملعبه خلال آخر 18 شهرا، لذلك كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة جدا، وكان علينا التمسك بمبادئنا وطريقتنا في اللعب".

وأضاف: "جودتنا ظهرت بوضوح في الأداء، وكنا قادرين على تسجيل أربعة أو خمسة أهداف في الشوط الأول. من المهم أن نستمر في تسجيل الأهداف، وهدفان بالنسبة لنا نتيجة مثالية".

وتحدث الدولي الإنجليزي عن الهدف الثاني قائلا: "لو نظرت للهدف بالكامل، ستجد أننا بدأناه من كرة رمية تماس طويلة في نصف ملعبنا، غابي فاز بها في الهواء وأنا واصلت الركض بالكرة مثل المهاجم رقم 9 الكلاسيكي، وهذا ما يميزنا حاليا، الإصرار والتحول السريع من الدفاع للهجوم".

وواصل أرسنال انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على بيرنلي بهدفين دون در في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 25 في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 7 نقاط عن بورنموث صاحب المركز الثاني والذي سيلعب ضد مانشستر سيتي.

