أرتيتا: جيوكيريس قدم أفضل أداء له معنا ضد بيرنلي.. وهذا يوضح مدى تطور رايس

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال سبب تغيير فيكتور جيوكيريس وأشاد بأداء ديكلان رايس.

وانتصر أرسنال خارج أرضه على ملعب تيرف مور بنتيجة 2-0 في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي معززا صدارته.

وقال أرتيتا عبر BBC: "الشوط الأول كان استثنائيا، سجلنا هدفين ولم نستقبل، في الثاني كان علينا إجراء بعض التغييرات ولم نسيطر بنفس الشكل في الشوط الثاني".

وأضاف "الدفاع كان أكثر من رائع مرة أخرى".

وأكمل "جيوكيريس قدم أفضل أداء له معنا في الشوط الأول، لكنه شعر بمشكلة عضلية وسننتظر التقرير الطبي".

وخرج جيوكيريس بين شوطي اللقاء وعوضه ميكيل ميرينو في بداية الشوط الثاني.

وأشاد بديكلان رايس قائلا: "تقدم وفاز بالكثير من الصراعات الثنائية والتدخلات ولا أعلم عددها، وهذا يوضح مدى تطوره".

وسجل رايس هدفا ورفع رصيده من المساهمات التهديفية هذا الموسم إلى 4.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 25 نقطة في الصدارة.

فيما ظل بيرنلي في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

