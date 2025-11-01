خبر في الجول - عامر والطويل في جهاز عبد الرؤوف مع الزمالك أمام طلائع الجيش

تواجد عامر صبري وأيمن الطويل في مران الزمالك اليوم ضمن الجهاز الفني لأحمد عبد الرؤوف.

وأعلن نادي الزمالك تعيين عبد الرؤوف مديرا فنيا بشكل مؤقت لقيادة الفريق حتى السوبر المصري بعد إقالة يانيك فيريرا. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن صبري المدرب المساعد وأيمن الطويل مدرب الحراس سيتواجدان في مباراة غدا الأحد ضد طلائع الجيش.

ولم يتم الاستقرار على تواجدهم مع عبد الرؤوف خلال السوبر المصري حتى الآن.

وسبق أن عمل أيمن الطويل مدرب الحراس الذي عمل مع أحمد عبد الرؤوف في أكثر من جهاز فني هو الأقرب لتولي المنصب بشكل مؤقت.

وقاد فيريرا الزمالك في 13 مباراة بجميع المسابقات فاز في 7 وتعادل في 4 وخسر 2.

وقاد الفريق للتأهل لدور المجموعات من الكونفدرالية واحتلال المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري.

ولم يفز الزمالك في آخر 4 مباريات بالدوري المصري حتى الآن.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش غدا في الخامسة مساءً على استاد القاهرة.

ويشد الأبيض الرحال بعدها صوب الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري حيث سيواجه بيراميدز في نصف النهائي يوم الخميس المقبل.