سلاح الركنيات مستمر في تدمير الخصوم.. أرسنال يهزم بيرنلي ويبتعد بالصدارة

واصل أرسنال انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على بيرنلي بهدفين دون در في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 25 في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 7 نقاط عن بورنموث صاحب المركز الثاني والذي سيلعب ضد مانشستر سيتي.

بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 10 في المركز 17.

الفوز هو الخامس على التوالي لأرسنال في الدوري هذا الموسم بعدما انتصر على كل من نيوكاسل ووست هام وفولام وكريستال بالاس.

واستمر أرسنال في تدمير خصومه بسلاح الركنيات وذلك بعدما سجل الهدف الأول من ركلة ركنية.

وجاء الهدف في الدقيقة 14 عن طريق المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس بعد ركنية نفذها المتخصص ديكلان رايس وتابعها المدافع جابريال لتصل إلى المهاجم ويضعها بضربة رأسية في الشباك.

وأضاف رايس بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 35 بضربة رأسية بعد عرضية من تروسارد.

كما حافظ أرسنال على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي.