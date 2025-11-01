انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(1) تشيلسي

يلعب توتنام هوتسبر ضد تشيلسي في الدربي اللندني ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

تابع من هنا

--

انتهت

ق 74: تسديدة من ريس جيمس علت المرمى.

استحواذ من تشيلسي على الكرة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 34: جوووووووول جواو بيدرو

ق 7: خروج لوكاس برجفال للإصابة ودخول تشافي سيمونز

بداية المباراة