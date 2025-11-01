انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(1) تشيلسي
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 19:29
كتب : FilGoal
يلعب توتنام هوتسبر ضد تشيلسي في الدربي اللندني ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
--
انتهت
ق 74: تسديدة من ريس جيمس علت المرمى.
استحواذ من تشيلسي على الكرة.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 34: جوووووووول جواو بيدرو
ق 7: خروج لوكاس برجفال للإصابة ودخول تشافي سيمونز
بداية المباراة
