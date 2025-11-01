قلب الطاولة بـ 10 لاعبين.. عودة جنونية من اتحاد جدة أمام الخليج

عاد اتحاد جدة من تأخره 4-0 إلى التعادل 4-4 أمام مضيفه الخليج ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

تقدم جوشوا كينج للخليج بصناعة كونستانتينوس فورتونيس في الدقيقة 14.

في الدقيقة 18 أضاف فورتونيس الهدف الثاني.

وازداد وضع الاتحاد سوءا بطرد فابينيو في الدقيقة 32 ببطاقة حمراء مباشرة أسفرت عن ركلة جزاء.

وبعدها أجرى العميد تبديله الأول بنزول أحمد الغامدي بدلا من صالح الشهري.

ولكن من ركلة جزاء في الدقيقة 37، سجل فورتونيس الهدف الثالث.

بصناعة فورتونيس من جديد، سجل كينج الهدف الرابع في الدقيقة 47.

وتمكن موسى ديابي من تقليص الفارق في الدقيقة 51 بعد تمريرة من الجزائري حسام عوار.

وقلص ديابي الفارق مرة أخرى بصناعة مهند الشنقيطي في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 96 أشعل ماريو ميتاي المباراة بالهدف الثالث بعد تمريرة من أحمد الغامدي.

وأخيرا في الدقيقة 98 أكمل الغامدي العودة بالهدف الرابع.

التعادل ترك الاتحاد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

أما الخليج، فيملك نفس الرصيد، ولكنه في المركز السابع بفارق الأهداف.

المتصدر لا يزال النصر برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن التعاون ونقطة عن الهلال.

وسيلعب النصر الليلة أمام الفيحاء.

