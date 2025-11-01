قلب الطاولة بـ 10 لاعبين.. عودة جنونية من اتحاد جدة أمام الخليج

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 18:37

كتب : FilGoal

الخليج والاتحاد

عاد اتحاد جدة من تأخره 4-0 إلى التعادل 4-4 أمام مضيفه الخليج ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

تقدم جوشوا كينج للخليج بصناعة كونستانتينوس فورتونيس في الدقيقة 14.

في الدقيقة 18 أضاف فورتونيس الهدف الثاني.

وازداد وضع الاتحاد سوءا بطرد فابينيو في الدقيقة 32 ببطاقة حمراء مباشرة أسفرت عن ركلة جزاء.

وبعدها أجرى العميد تبديله الأول بنزول أحمد الغامدي بدلا من صالح الشهري.

ولكن من ركلة جزاء في الدقيقة 37، سجل فورتونيس الهدف الثالث.

بصناعة فورتونيس من جديد، سجل كينج الهدف الرابع في الدقيقة 47.

وتمكن موسى ديابي من تقليص الفارق في الدقيقة 51 بعد تمريرة من الجزائري حسام عوار.

وقلص ديابي الفارق مرة أخرى بصناعة مهند الشنقيطي في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 96 أشعل ماريو ميتاي المباراة بالهدف الثالث بعد تمريرة من أحمد الغامدي.

وأخيرا في الدقيقة 98 أكمل الغامدي العودة بالهدف الرابع.

التعادل ترك الاتحاد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

أما الخليج، فيملك نفس الرصيد، ولكنه في المركز السابع بفارق الأهداف.

المتصدر لا يزال النصر برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن التعاون ونقطة عن الهلال.

وسيلعب النصر الليلة أمام الفيحاء.

اتحاد جدة الخليج الدوري السعودي
نرشح لكم
كريستيانو: قلبي صار ينبض أسرع ولكن كرة القدم هي حياتي لن يترك الصدارة.. كريستيانو يقود النصر بالعقال إلى فوز مثير على الفيحاء تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق بعشرة لاعبين.. الهلال ينتصر على الشباب في دربي الرياض مواعيد مباريات الجمعة 31 أكتوبر - دربي الرياض ومواجهات قوية لحمدي فتحي وكهربا في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود جنون بعد التسعين.. أهلي جدة يتعادل مع الرياض السعودية تواجه كوت ديفوار والجزائر استعدادا لكأس العرب 2025
أخر الأخبار
صلاح محسن لـ في الجول: تصريحات غرابة غير دقيقة وتمس صورتي.. وهكذا انتقلت إلى الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يسحق فالنسيا وفينيسيوس يرفض هدية مبابي 3 ساعة | الدوري الإسباني
صلاح: تسجيل 250 هدفا مع ليفربول ليس سهلا.. ولهذا موسمنا صعب للغاية 3 ساعة | المحترفون
في الظهور الأول لـ سباليتي.. يوفنتوس يفوز على كريمونيزي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
في ليلة هدفه الـ 250.. صلاح يقود ليفربول للعودة للانتصارات بهزيمة أستون فيلا 3 ساعة | المحترفون
كريستيانو: قلبي صار ينبض أسرع ولكن كرة القدم هي حياتي 4 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 ساعة | كرة يد
لن يترك الصدارة.. كريستيانو يقود النصر بالعقال إلى فوز مثير على الفيحاء 4 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق
/articles/516316/قلب-الطاولة-بـ-10-لاعبين-عودة-جنونية-من-اتحاد-جدة-أمام-الخليج