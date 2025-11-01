التشكيل - كولو مواني يقود هجوم توتنام.. وجارناتشو أساسي مع تشيلسي

أعلن توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنام هوتسبر عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في الدربي اللندني ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل السبرز كالتالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - ميكي فان دي فين - كيفين دانسو - دجيد سبينس

خط الوسط: جواو بالينيا - رودريجو بنتانكور - بابي ماتار سار

خط الهجوم: محمد قدوس - راندال كولو مواني - لوكاس بيرجفال

على الجانب الآخر جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو - تريفو تشالوبا - ويسلي فوفانا - مارك كوكوريا

خط الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - ريس جيمس

خط الهجوم: بيدرو نيتو - جواو بيدرو - أليخاندرو جارناتشو

ويحتل توتنام المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.

فيما يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات و تعادلين و3 هزائم.