التشكيل - كولو مواني يقود هجوم توتنام.. وجارناتشو أساسي مع تشيلسي
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 18:29
كتب : FilGoal
أعلن توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنام هوتسبر عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في الدربي اللندني ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل السبرز كالتالي:
حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو
خط الدفاع: بيدرو بورو - ميكي فان دي فين - كيفين دانسو - دجيد سبينس
خط الوسط: جواو بالينيا - رودريجو بنتانكور - بابي ماتار سار
خط الهجوم: محمد قدوس - راندال كولو مواني - لوكاس بيرجفال
على الجانب الآخر جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: روبرت سانشيز
خط الدفاع: مالو جوستو - تريفو تشالوبا - ويسلي فوفانا - مارك كوكوريا
خط الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - ريس جيمس
خط الهجوم: بيدرو نيتو - جواو بيدرو - أليخاندرو جارناتشو
ويحتل توتنام المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.
فيما يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات و تعادلين و3 هزائم.