التشكيل - كولو مواني يقود هجوم توتنام.. وجارناتشو أساسي مع تشيلسي

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 18:29

كتب : FilGoal

توتنام - السوبر الاوروبي

أعلن توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنام هوتسبر عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في الدربي اللندني ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل السبرز كالتالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - ميكي فان دي فين - كيفين دانسو - دجيد سبينس

خط الوسط: جواو بالينيا - رودريجو بنتانكور - بابي ماتار سار

خط الهجوم: محمد قدوس - راندال كولو مواني - لوكاس بيرجفال

على الجانب الآخر جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو - تريفو تشالوبا - ويسلي فوفانا - مارك كوكوريا

خط الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - ريس جيمس

خط الهجوم: بيدرو نيتو - جواو بيدرو - أليخاندرو جارناتشو

ويحتل توتنام المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.

فيما يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات و تعادلين و3 هزائم.

