صاروخ مدوٍ يفرض التعادل بين صنداونز وأورلاندو بايرتس في كلاسيكو جنوب إفريقيا

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 18:29

كتب : FilGoal

أورلاندو بايرتس - صنداونز

حسمت تسديدة صاروخية نتيجة التعادل في كلاسيكو جنوب إفريقيا بين صنداونز وأورلاندو بايرتس في الجولة 11 من الدوري المحلي.

وللمباراة الثالثة على التوالي تنتهي المباراة بين الفريقين في جميع المسابقات بالتعادل 1-1.

وتقدم بيتر شالوليلي بالهدف الأول في الدقيقة 20 لصنداونز بعد متابعة لتسديدته التي تصدى لها الحارس.

وأدرك سيرمين دانسين التعادل بتصويبة صاروخية مدوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

التعادل أبقى صنداونز في الصدارة برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن سيخيخيون.

وظل أورلاندو ثالثا برصيد 19 نقطة من 9 مباريات.

يذكر أن صنداونز تأهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في التصنيف الأول وينتظر القرعة يوم اٌلإثنين المقبل.

فيما ودع أورلاندو البطولة بشكل مبكر من الدور التمهيدي الثاني بالخسارة من سانت إلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

صنداونز أورلاندو بايرتيس دوري جنوب إفريقيا
