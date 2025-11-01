صاروخ مدوٍ يفرض التعادل بين صنداونز وأورلاندو بايرتس في كلاسيكو جنوب إفريقيا

حسمت تسديدة صاروخية نتيجة التعادل في كلاسيكو جنوب إفريقيا بين صنداونز وأورلاندو بايرتس في الجولة 11 من الدوري المحلي.

وللمباراة الثالثة على التوالي تنتهي المباراة بين الفريقين في جميع المسابقات بالتعادل 1-1.

وتقدم بيتر شالوليلي بالهدف الأول في الدقيقة 20 لصنداونز بعد متابعة لتسديدته التي تصدى لها الحارس.

🏆 𝔹𝕖𝕥𝕨𝕒𝕪 ℙ𝕣𝕖𝕞𝕚𝕖𝕣𝕤𝕙𝕚𝕡 🏆 ⚽️ ⒼⓄⒶⓁ: Peter Shalulile gets an opener for Masandawana! 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 1⃣➖0⃣ 𝐎𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 🚨 LIVE 📺 SABC 1 📱 https://t.co/26PdrPrnVE#SABCSportFootball #BetwayPrem pic.twitter.com/dvu7V7foeA — SABC Sport (@SABC_Sport) November 1, 2025

وأدرك سيرمين دانسين التعادل بتصويبة صاروخية مدوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

🏆 𝔹𝕖𝕥𝕨𝕒𝕪 ℙ𝕣𝕖𝕞𝕚𝕖𝕣𝕤𝕙𝕚𝕡 🏆 ⚽️ ⒼⓄⒶⓁ: 🚀 What a strike by Camren Dansin! 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 1⃣➖1⃣ 𝐎𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 🚨 LIVE 📺 SABC 1 📱 https://t.co/26PdrPrnVE#SABCSportFootball #BetwayPrem pic.twitter.com/6FqbwKLiiN — SABC Sport (@SABC_Sport) November 1, 2025

التعادل أبقى صنداونز في الصدارة برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن سيخيخيون.

وظل أورلاندو ثالثا برصيد 19 نقطة من 9 مباريات.

يذكر أن صنداونز تأهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في التصنيف الأول وينتظر القرعة يوم اٌلإثنين المقبل.

فيما ودع أورلاندو البطولة بشكل مبكر من الدور التمهيدي الثاني بالخسارة من سانت إلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.