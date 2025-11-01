انتهت الدوري الإنجليزي – بيرنلي (0)-(2) أرسنال.. فوز جديد لكتيبة أرتيتا

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 16:52

كتب : FilGoal

جيوكيريس - تيمبر - إيزي - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي ضد أرسنال في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــ

نهاية المباراة بفوز أرسنال

ق 35: جوووول رايس والثاني

ق 31: الثاني يضيع من تروسارد

ق 23: الثاني يضيع من ساكا

ق 14: جوووول جيوكيريس

انطلاق المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي بيرنلي
