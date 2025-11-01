انتهت الدوري الإنجليزي – بيرنلي (0)-(2) أرسنال.. فوز جديد لكتيبة أرتيتا
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 16:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي ضد أرسنال في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
ــــــــــ
نهاية المباراة بفوز أرسنال
ق 35: جوووول رايس والثاني
ق 31: الثاني يضيع من تروسارد
ق 23: الثاني يضيع من ساكا
ق 14: جوووول جيوكيريس
انطلاق المباراة
نرشح لكم
صلاح: تسجيل 250 هدفا مع ليفربول ليس سهلا.. ولهذا موسمنا صعب للغاية في ليلة هدفه الـ 250.. صلاح يقود ليفربول للعودة للانتصارات بهزيمة أستون فيلا الـ 250 للملك المصري مع ليفربول.. محمد صلاح يسجل في أستون فيلا عودة للمربع الذهبي.. تشيلسي ينتفض بالفوز على غريمه توتنام انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) أستون فيلا تشكيل ليفربول - صلاح أساسيا وفيرتز على مقاعد البدلاء ضد أستون فيلا رايس: كنا نعرف صعوبة مباراة بيرنلي أموريم: كنا سنعاني أكثر في الماضي إذا تأخرنا في النتيجة مما حدث ضد فورست