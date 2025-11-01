تشكيل أرسنال - ساليبا يجاور جابرييل في الدفاع ضد بيرنلي

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 15:58

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال - مانشستر يونايتد

يقود ويليام ساليبا دفاع أرسنال بجوار جابرييل ماجاليس في مواجهة بيرنلي لحساب الجولة 10 من الدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال متصدر الترتيب ضيفا ثقيلا على بيرنلي الصاعد حديثا في ملعب تيرف مور.

وتعافى ساليبا من الإصابة ويبدأ أساسيا في الدفاع ويقود فيكتور جيوكيريس الهجوم.

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – ريكاردو كالافيوري

الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيميندي

أمامهما: إيبريتشي إيزي – لياندرو تروسار – بوكايو ساكا

الهجوم: فيكتور جيوكيريس

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 22 نقطة.

فيما يحتل بيرنلي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

