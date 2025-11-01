تشكيل أرسنال - ساليبا يجاور جابرييل في الدفاع ضد بيرنلي
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 15:58
كتب : FilGoal
يقود ويليام ساليبا دفاع أرسنال بجوار جابرييل ماجاليس في مواجهة بيرنلي لحساب الجولة 10 من الدوري الإنجليزي.
ويحل أرسنال متصدر الترتيب ضيفا ثقيلا على بيرنلي الصاعد حديثا في ملعب تيرف مور.
وتعافى ساليبا من الإصابة ويبدأ أساسيا في الدفاع ويقود فيكتور جيوكيريس الهجوم.
وجاء تشكيل أرسنال
حراسة المرمى: دافيد رايا
الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – ريكاردو كالافيوري
الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيميندي
أمامهما: إيبريتشي إيزي – لياندرو تروسار – بوكايو ساكا
الهجوم: فيكتور جيوكيريس
ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 22 نقطة.
فيما يحتل بيرنلي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.
نرشح لكم
استراحة الدوري الإنجليزي - فورست (0)-(1) مانشستر يونايتد.. نهاية الشوط الأول استراحة الدوري الإنجليزي – بيرنلي (0)-(2) أرسنال.. نهاية الشوط الأول تشكيل مانشستر يونايتد - أموريم دون تغييرات أمام نوتنجهام فورست تيليجراف: صدام محتمل بين مانشستر سيتي وليفربول مع مصر بسبب مرموش وصلاح أموريم: الحظ خدمنا قليلا ضد ليفربول.. ونريد دعم الفريق في يناير مؤتمر فرانك – روميرو تعافى من الإصابة.. وعمل ماريسكا مذهل مؤتمر أموريم: دايش "المحلل" إذا لم يقل كلمات قوية لن يشاهده أحد.. وأريد فقط الفوز للعمل كمخرج ومصور.. توتنام يعلن اعتزال حارسه بعمر الـ 27