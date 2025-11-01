تشكيل مانشستر يونايتد - أموريم دون تغييرات أمام نوتنجهام فورست
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 15:54
كتب : FilGoal
يبدأ الثلاثي ماتيوس كونيا وبنجامين سيسكو وبريان مبومو في هجوم مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي.
ويحل الشياطين الحمر ضيوفا على ملعب فورست في الخامسة مساءً.
ولم يُجر روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أي تغيير عن الأسماء التي حققت الفوز على برايتون.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد
حراسة المرمى: سيني لامينس
الدفاع: ليني يورو – ماتياس دي ليخت – لوك شاو
الوسط: ديوجو دالوت – برونو فيرنانديز – كاسيميرو – أماد ديالو
الهجوم: ماتيوس كونيا – بنجامين سيسكو – بريان مبومو
ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 16 نقطة فيما يحتل فورست المركز الـ 18 برصيد 5 نقاط.
