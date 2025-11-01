اجتماع ودي بين المحافظ وأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي

عقد أكرم جلال محافظ الإسماعيلية جلسة ودية مع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي بمقر النادي.

الجلسة شهدت تعارف المحافظ مع أعضاء الإدارة لحين استلام مهمتهم بشكل رسمي بعد انتهاء الإجراءات الإدارية.

وشدد جلال خلال الجلسة على ثقته في مجلس الإدارة الجديد وقدرتهم على بور النادي لبر الأمان.

ووجه المحافظ بتوفير كل أوجه الدعم للمجلس الجديد من خلال كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لخدمة الإسماعيلي في المرحلة المقبلة حتى يعود لسابق عصره.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة. (طالع التفاصيل)

وستتولى اللجنة إدارة شؤون النادي وفق الصلاحيات الكاملة المقررة لمجلس الإدارة والبدء في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار بالنادي الإسماعيلي على كافة المستويات.

وتبدأ مهام عمل اللجنة بدءاً من اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 وذلك حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي أيهما أقرب.

وإليكم تشكيل اللجنة المؤقتة:

رئيس اللجنة: طارق راشد رحمي

نائب رئيس اللجنة: إبراهيم محمد فارس

أمين الصندوق: علي حسين الأسود

وعضوية كل من:

مصطفى عبد الستار موسي

مصطفى أمير درويش

محمد أحمد رائف