إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 14:56

كتب : FilGoal

إنبي - الإسماعيلي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة.

وكشفت الوزارة عن إيقاف مجلس الإدارة بعد رصد مخالفات في أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها "أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شئون النادي."

أخبار متعلقة:
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي خاص لتلقي التبرعات لحل مشاكل قضايا فيفا مدرب الإسماعيلي: لهذا السبب قررت الاستمرار رغم الظروف الصعبة أكثر مما سجل في 10 مباريات.. الإسماعيلي ينهي سلسلة الهزائم بثلاثية أمام الحرس

وقرر الوزير تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي "قرار الوزير تضمن استبعاد المجلس الحالي المحال إلى النيابة لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة المجلس أيهما أقرب، والبدء في تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية".

وتابع "تتولى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تسيير أعمال النادي لحين تشكيل اللجنة."

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة "وزير الشباب والرياضة وجّه المعنيين بالبدء فورًا في التنسيق الكامل مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لتوفير برامج رعاية ودعم من شركات القطاع الخاص، بما يضمن تدبير مصادر دخل مستقرة للنادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء الحرص على استقرار النادي الإسماعيلي العريق واستمرار مسيرته في مناخ يسوده الانضباط والشفافية."

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي كشف قبل أيام عن فتح حساب خاص بسداد غرامات النادي، وإنهاء أزمة القيد للفريق الأول للكرة.

وطالب مجلس الإسماعيلي في بيان رسمي، من محبيه بضح المساهمات المالية لإنهاء أزمة القيد وسداد الغرامات.

ولم يكتمل النصاب في الجمعية العمومية غير العادية للنادي لسحب الثقة من مجلس الإدارة،

وشهدت الجمعية حضور 1425 عضوا ممن يحق لهم الحضور والبالغ عددم 6004.

وكان يستوجب حضور عدد 3003 عضو ممن لهم حق الحضور مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

وبناء عليه فقد تم الموافقة على اعتماد الميزانية والحساب الختامي واستمرار مجلس الإدارة الحالي لنهاية مدته.

الإسماعيلي
نرشح لكم
انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي انتخابات الأهلي - الغزاوي يتحدث عن زيادة موارد النادي ودعم العمومية لإتمام التزكية مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني وزير الرياضة يجتمع مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة فور عودته من فرنسا اتحاد الكرة يهنئ المغرب بالتتويج بكأس العالم للشباب اتحاد الكرة: لا صحة لتعيينات جديدة في المنتخبات أو مكافآت بعد التأهل للمونديال مصدر مقرب من حسين الشحات يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتجديد تعاقده
أخر الأخبار
مؤتمر فيرمين: يحاولون النيل من يامال.. وسنعود كما كنا في الموسم الماضي 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب 11 دقيقة | الدوري المصري
مرموش وآيت نوري ضمن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اللجنة المنظمة تعلن جدول منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض 59 دقيقة | رياضات أخرى
رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
انتخابات الأهلي - الغزاوي يتحدث عن زيادة موارد النادي ودعم العمومية لإتمام التزكية ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: برشلونة جعلني أظهر مشاعري.. وآمل مشاركة هذا الثنائي في الكلاسيكو ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515574/إيقاف-مجلس-إدارة-الإسماعيلي-وإحالتهم-للنيابة-العامة