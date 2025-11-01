تيليجراف: صدام محتمل بين مانشستر سيتي وليفربول مع مصر بسبب مرموش وصلاح

كشفت صحيفة تيليجراف الإنجليزية عن وجود صدام محتمل بين ليفربول ومانشستر سيتي مع منتخب مصر بسبب عمر مرموش ومحمد صلاح.

منتخب مصر سيواجه نيجيريا وديا يوم 14 ديسمبر المقبل استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

المباراة ستكون خارج الأجندة الدولية ولكن حسام حسن مدرب مصر سيرغب في إِشراك الثنائي من أجل الاستعداد للبطولة.

المشكلة تكمن في وجود مباراة لمانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بنفس اليوم في الدوري الإنجليزي.

كما سيلعب ليفربول قبلها بيوم ضد برايتون في الدوري أيضا.

وفقا لتيليجراف فإن الأمر غير معروف حاليا إذ سيترك الفريقين الثنائي للمشاركة مع مصر في المباراة الودية من عدمه.

تيليجراف أشارت إلى أن مرموش من المتوقع أن ينضم لمعسكر مصر عقب مباراة كريستال بالاس أي لن يشارك في الودية ضد نيجيريا، على أن يكون غيابه الأول مع مانشستر سيتي ضد برينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية في المغرب بداية من يوم 21 ديسمبر المقبل وحتى 18 يناير.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.