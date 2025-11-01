تيليجراف: صدام محتمل بين مانشستر سيتي وليفربول مع مصر بسبب مرموش وصلاح

السبت، 01 نوفمبر 2025 - 12:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - عمر مرموش - منتخب مصر

كشفت صحيفة تيليجراف الإنجليزية عن وجود صدام محتمل بين ليفربول ومانشستر سيتي مع منتخب مصر بسبب عمر مرموش ومحمد صلاح.

منتخب مصر سيواجه نيجيريا وديا يوم 14 ديسمبر المقبل استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

المباراة ستكون خارج الأجندة الدولية ولكن حسام حسن مدرب مصر سيرغب في إِشراك الثنائي من أجل الاستعداد للبطولة.

أخبار متعلقة:
وصول بعثة منتخب مصر تحت 17 عاما لمقر الإقامة في قطر استعدادا لكأس العالم كرة يد - منتخب مصر إلى نهائي بطولة العالم تحت 17 عاما على حساب إسبانيا بمشاركة منتخب مصر - الكشف عن تميمة كأس العالم للناشئين 2025

المشكلة تكمن في وجود مباراة لمانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بنفس اليوم في الدوري الإنجليزي.

كما سيلعب ليفربول قبلها بيوم ضد برايتون في الدوري أيضا.

وفقا لتيليجراف فإن الأمر غير معروف حاليا إذ سيترك الفريقين الثنائي للمشاركة مع مصر في المباراة الودية من عدمه.

تيليجراف أشارت إلى أن مرموش من المتوقع أن ينضم لمعسكر مصر عقب مباراة كريستال بالاس أي لن يشارك في الودية ضد نيجيريا، على أن يكون غيابه الأول مع مانشستر سيتي ضد برينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية في المغرب بداية من يوم 21 ديسمبر المقبل وحتى 18 يناير.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.

منتخب مصر محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي عمر مرموش الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
تشكيل أرسنال - ساليبا يجاور جابرييل في الدفاع ضد بيرنلي تشكيل مانشستر يونايتد - أموريم دون تغييرات أمام نوتنجهام فورست أموريم: الحظ خدمنا قليلا ضد ليفربول.. ونريد دعم الفريق في يناير مؤتمر فرانك – روميرو تعافى من الإصابة.. وعمل ماريسكا مذهل مؤتمر أموريم: دايش "المحلل" إذا لم يقل كلمات قوية لن يشاهده أحد.. وأريد فقط الفوز للعمل كمخرج ومصور.. توتنام يعلن اعتزال حارسه بعمر الـ 27 مؤتمر جوارديولا: هدف مرموش يعطيه الثقة.. وأعتقد أن هذا أفضل بكثير للمشاهد مؤتمر ماريسكا عن الأهداف من الكرات الثابتة.. وموعد عودة بالمر المحتمل
أخر الأخبار
أليجري: بوليسيتش قد يعود ضد بارما.. ونتوقع الكثير من نكونكو 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال - ساليبا يجاور جابرييل في الدفاع ضد بيرنلي 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد - أموريم دون تغييرات أمام نوتنجهام فورست 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يقيل يانيك فيريرا.. وأحمد عبد الرؤوف بديلا له 54 دقيقة | الدوري المصري
فليك: سأظل أدعم يامال.. ومباراة ريال مدريد أصبحت من الماضي 58 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد المنعم يوجه رسالة للجماهير قبل لقاء باريس سان جيرمان ساعة | المحترفون
حارس إنبي: كنا نستطيع الفوز على الأهلي بسهولة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يخاطب الجهة الإدارية لاعتماد نتيجة الانتخابات ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق
/articles/516296/تيليجراف-صدام-محتمل-بين-مانشستر-سيتي-وليفربول-مع-مصر-بسبب-مرموش-وصلاح