أموريم: الحظ خدمنا قليلا ضد ليفربول.. ونريد دعم الفريق في يناير

شدد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد على رغبته في دعم الفريق في شهر يناير المقبل.

روبين أموريم النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نوتنجهام فورست مساء اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أموريم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "عودة لوك شو للمنتخب؟ إنه أمر صعب، الأمر صعب هنا وصعب في البرتغال حيث أواجه نفس الأسئلة عن اللاعبين، من الصعب حقا اختيار اللاعبين، الناس سيوجهون لك أصابع الاتهام إذا كنت المدير الفني للمنتخب سواء اخترت هذا اللاعب أو ذاك".

وواصل: "إنجلترا لديها الكثير من اللاعبين، يمكنك اختيار فريقين يمكنهما الفوز بكأس العالم، أعلم أن الأمر صعب بالنسبة لكم كما لدينا في البرتغال، ولكنه يعتمد على أسلوب اللعب وكيف ترى منافسك الذي ستلتقي به، وهذا سيغير نوعية اللاعب الذي تريد ضمه".

وتابع: "أعتقد أن شو يستحق التواجد بالمنتخب، ولكن أيضا الكثير من اللاعبين يستحقون، أنا أريد انضمامه للمنتخب ولكن أيضا أريده هنا ليتدرب معي ونحضر للمباراة، أنا أناني قليلا، ولذلك إذا لم يذهب للمنتخب سيكون الأمر جيدا لأنني أسيطر على الأمر أكثر".

وشدد: "لا أعتقد أننا نرد على المشككين، لأنه خلال أسبوعين قد يتغير الوضع مجددا، لدي فكرة عن الطريقة التي أريد سير الأمور بها، بالنسبة لي طريقة اللعب قد تتغير بين منافس وآخر، ولكن أنا أريد بعض الوقت، أنا مثل أي مدرب، ربما طريقتي في فعل الأمور تحتاج إلى وقت، هناك مدرب قد يأتي لفريق ويفوز في 3 من أول 4 مباريات ولكن هناك حظ أيضا في كرة القدم".

وأردف: "مجددا، كنا محظوظين قليلا ضد ليفربول، وكل شيء تغير بسبب ذلك، ولذلك أنا أفهم كرة القدم، أفعل ما أراه الأفضل للفريق".

وأضاف: "لا أعرف ما سيحدث في شهر يناير، أنتم تعرفون أن كأس العالم قادم وهناك بعض اللاعبين لا يشاركون وسيطلبون الرحيل، ويجب علينا إدارة ذلك، ونريد جلب بعض اللاعبين الذين نرى لهم مستقبلا كبيرا في مانشستر يونايتد، ولن نتعاقد مع لاعب فقط نراه يلعب بشكل جيد في شهر يناير، ولذلك لا أعرف ما سيحدث، ولكننا نريد تطوير الفريق في يناير".

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة.