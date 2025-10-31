خبر في الجول – اختيار عبد الرؤوف كمدير فني مؤقت حال إقالة فيريرا

استقر مجلس إدارة الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي على اختيار أحمد عبد الرؤوف ليكون المدير الفني المؤقت.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد استقرا على تعيين أحمد عبد الرؤوف كمدير فني مؤقت في حال إقالة يانيك فيريرا المدير الفني الحالي للفريق.

ويتجه مجلس إدارة الزمالك إلى رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مجلس الإدارة وإدوارد يتجهان لإقالة فيريرا لكن الأمر لم يتم حسمه بعد حتى الآن (طالع التفاصيل)

وتم تعيين عبد الرؤوف في هذا المنصب منذ أيام خلفا لحازم إمام بعد تقديم استقالته.

وتولى البلجيكي تدريب الفريق في الصيف الماضي.

وتعادل الزمالك مع مضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وبذلك يستمر الزمالك بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري.

النتيجة رفعت رصيد الزمالك إلى 19 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع، ليتساوى عدد مبارياته مع كل الفرق التي تسبقه في الترتيب.

سيراميكا لا يزال على صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، يليه الأهلي برصيد 22 نقطة، ثم المصري ثالثا برصيد 19 نقطة.

علما بأن بيراميدز يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات فقط.

أما البنك الأهلي فتقدم بنقطة التعادل إلى المركز التاسع، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة من 11 مباراة.