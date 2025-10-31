خبر في الجول – اتجاه في إدارة الزمالك والمدير الرياضي لرحيل فيريرا

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 19:39

كتب : FilGoal

يانيك فيريرا

يتجه مجلس إدارة الزمالك إلى رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس الإدارة يتجه لإقالة فيريرا بالتنسيق مع جون إدوارد لكن الأمر لم يتم حسمه بعد حتى الآن.

وتولى البلجيكي تدريب الفريق في الصيف الماضي.

وتعادل الزمالك مع مضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وبذلك يستمر الزمالك بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري.

النتيجة رفعت رصيد الزمالك إلى 19 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع، ليتساوى عدد مبارياته مع كل الفرق التي تسبقه في الترتيب.

سيراميكا لا يزال على صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، يليه الأهلي برصيد 22 نقطة، ثم المصري ثالثا برصيد 19 نقطة.

علما بأن بيراميدز يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات فقط.

أما البنك الأهلي فتقدم بنقطة التعادل إلى المركز التاسع، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة من 11 مباراة.

يانيك فيريرا الزمالك
