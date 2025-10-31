بعشرة لاعبين.. الهلال ينتصر على الشباب في دربي الرياض

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 20:32

كتب : FilGoal

ماركوس ليوناردو - الهلال

حقق فريق الهلال الفوز على منافسه الشباب في دربي الرياض بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل ماركوس ليوناردو هدف المباراة الوحيد.

وفاز الهلال بعشرة لاعبين بعد طرد كاليدو كوليبالي في الدقيقة 78، إذ تحصل أولا على بطاقة صفراء لكن بعد عودة الحكم للفيديو قرر تغييره للبطاقة الحمراء.

وأحرز ليوناردو الهدف في الدقيقة 36 من صناعة متعب الحربي.

ولم يتمكن الشباب من الفوز على الهلال منذ موسم 2022-2023 بثلاثة أهداف دون رد.

ومنذ ذلك الوقت تواجه الفريقان 5 مرات وفاز الهلال 4 مباريات وتعادل في مباراة أخرى.

وللمباراة الثامنة على التوالي استطاع سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال قيادة فريقه للفوز وذلك في جميع البطولات.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة الـ 17 في وصافة جدول الترتيب، إذ يبعد عن النصر المتصدر بفارق نقطة واحدة الذي لم يلعب مباراته بعد.

بينما تجمد رصيد الهلال عند النقطة السادسة في المركز الـ 13.

الهلال ماركوس ليوناردو الدوري السعودي الشباب
