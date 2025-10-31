مؤتمر جوارديولا: هدف مرموش يعطيه الثقة.. وأعتقد أن هذا أفضل بكثير للمشاهد

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 17:04

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي جاهزية كل من رودري وإرلينج هالاند لمواجهة بورنموث، وتحدث عن عودة عمر مرموش للتسجيل.

ويستعد سيتي لمواجهة بورنموث يوم الأحد لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني لـ مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن رودي جاهز لتقديم المساعدة للفريق ضد بورنموث، لا أعلم إذا كان قادرا على المشاركة أساسيا، لكن آمل أن يتواجد معنا، خرج من قائمة الفريق أكثر من مرة وهو يعلم مدى أهميته بالنسبة لنا".

أخبار متعلقة:
مؤتمر ألونسو: فينيسيوس أظهر صدقه ولا مجال للانتقام.. وهذا أسوأ خبر سمعته مؤتمر ماريسكا عن الأهداف من الكرات الثابتة.. وموعد عودة بالمر المحتمل مؤتمر أرتيتا عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.. وموقف الرباعي المصاب مؤتمر سلوت: لا أرى سببا لتغيير أسلوب لعب الفريق بشكل كامل

وعاد الإسباني للتدريبات بعد تعرضه للإصابة في مباراة برينتفورد مطلع أكتوبر الجاري.

وأكمل "هالاند جاهز للمشاركة في المباراة".

وأشاد بالغاني أنطوان سيمينيو جناح بورنموث قائلا: "هو لاعب استثنائي، ليس فقط هذا الموسم، طريقة لعب بورنموث تناسبه بشكل رائع".

وعن عودة مرموش للتسجيل، أجاب: "تسجيل الأهداف للمهاجمين يعطيك الثقة، نأمل أن يواصل التحسن بتسجيل الأهداف والمشاركة في المباريات وكل شيء".

وسجل مرموش أول أهدافه مع سيتي هذا الموسم ضد سوانزي في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

وواصل "من الشرف لي أن أشاهد فودين يخوض 200 مباراة مع سيتي في الدوري الإنجليزي والتأُثير الذي أحدثه على الفريق، هذه خطوة رائعة خاصة في هذا السن".

وأردف عن تغير شكل المنافسة في الدوري الإنجليزي منذ وصوله "عندما دربت برشلونة وبايرن ميونيخ كنت أسمع أن أي فريق في إنجلترا يستطيع الفوز على أي فريق، ربما ليفربول ونحن غيرنا هذا الشيء بسبب الاستمرارية كل موسم بالوصول لـ 90 نقطة والاقتراب من الـ 100".

وواصل "لكن أعتقد أن الدوري الإنجليزي دائما هكذا، في بعض الأحيان كان مثل دوري كرة السلة الأمريكية، لا فريق يسيطر على اللقب 4 أو 5 أو 6 سنوات، يوجد دائما فريق واحد مختلف يستطيع الفوز على الكل، أعتقد أن هذا أفضل بكثير للمشاهد".

وأتم عن تأثير المدربين المساعدين قال: "أنا محظوظ للغاية في مسيرتي كمدرب، في برشلونة وبايرن لكن هنا تغيرت كثيرا وسعيد بمن أعمل معهم، من الرائع العمل مع بيب لينديرز وكولو توريه وجيمس فيرنش وأنا سعيد بذلك، أتعلم كثيرا والأهم بالنسبة لي هو الناس التي تضيف معرفة لي كمدرب وأتقبل ذلك، نتحدث كثيرا وهذا لأنني المدير الفني، كرة القدم ليست مجرد متعة اللعب بل بأن نتحدث ونساعد الفريق".

ويحتل سيتي المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما يحتل برينتفورد المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر فرانك – روميرو تعافى من الإصابة.. وعمل ماريسكا مذهل مؤتمر أموريم: دايش "المحلل" إذا لم يقل كلمات قوية لن يشاهده أحد.. وأريد فقط الفوز للعمل كمخرج ومصور.. توتنام يعلن اعتزال حارسه بعمر الـ 27 مؤتمر ماريسكا عن الأهداف من الكرات الثابتة.. وموعد عودة بالمر المحتمل مؤتمر أرتيتا عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.. وموقف الرباعي المصاب مؤتمر سلوت: لا أرى سببا لتغيير أسلوب لعب الفريق بشكل كامل صلاح ينافس على جائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 8 أشهر.. ليساندرو مارتينيز يشارك في تدريبات مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
طُلب منه خوض السوبر.. في الجول يكشف موقف بن زكري من تدريب الزمالك 16 دقيقة | الدوري المصري
سباليتي: لن أتوقف عن العمل لتدريبي نابولي لمدة موسم.. والفوز هو الأهم في يوفنتوس 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
الميدان الرياضي: الجزائري بن زكري يقترب من تدريب الزمالك ساعة | الدوري المصري
تقرير: جوميز يرد على عرض الزمالك لتدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
انتخابات الأهلي - اكتمال نصاب التصويت.. وتفويض المجلس ببقية الأعمال عدا الميزانية ساعة | الدوري المصري
حصل على جائزة رجل المباراة.. حمدي فتحي يقود الوكرة لهزيمة نادي قطر ساعة | المحترفون
خبر في الجول – اختيار عبد الرؤوف كمدير فني مؤقت حال إقالة فيريرا 2 ساعة | الدوري المصري
بعشرة لاعبين.. الهلال ينتصر على الشباب في دربي الرياض 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 خبر في الجول - توروب يفسر أسباب تراجع الأهلي.. ويطلب تدعيم 3 مراكز
/articles/516273/مؤتمر-جوارديولا-هدف-مرموش-يعطيه-الثقة-وأعتقد-أن-هذا-أفضل-بكثير-للمشاهد