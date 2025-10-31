مؤتمر جوارديولا: هدف مرموش يعطيه الثقة.. وأعتقد أن هذا أفضل بكثير للمشاهد

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي جاهزية كل من رودري وإرلينج هالاند لمواجهة بورنموث، وتحدث عن عودة عمر مرموش للتسجيل.

ويستعد سيتي لمواجهة بورنموث يوم الأحد لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني لـ مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن رودي جاهز لتقديم المساعدة للفريق ضد بورنموث، لا أعلم إذا كان قادرا على المشاركة أساسيا، لكن آمل أن يتواجد معنا، خرج من قائمة الفريق أكثر من مرة وهو يعلم مدى أهميته بالنسبة لنا".

وعاد الإسباني للتدريبات بعد تعرضه للإصابة في مباراة برينتفورد مطلع أكتوبر الجاري.

وأكمل "هالاند جاهز للمشاركة في المباراة".

وأشاد بالغاني أنطوان سيمينيو جناح بورنموث قائلا: "هو لاعب استثنائي، ليس فقط هذا الموسم، طريقة لعب بورنموث تناسبه بشكل رائع".

وعن عودة مرموش للتسجيل، أجاب: "تسجيل الأهداف للمهاجمين يعطيك الثقة، نأمل أن يواصل التحسن بتسجيل الأهداف والمشاركة في المباريات وكل شيء".

وسجل مرموش أول أهدافه مع سيتي هذا الموسم ضد سوانزي في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

وواصل "من الشرف لي أن أشاهد فودين يخوض 200 مباراة مع سيتي في الدوري الإنجليزي والتأُثير الذي أحدثه على الفريق، هذه خطوة رائعة خاصة في هذا السن".

وأردف عن تغير شكل المنافسة في الدوري الإنجليزي منذ وصوله "عندما دربت برشلونة وبايرن ميونيخ كنت أسمع أن أي فريق في إنجلترا يستطيع الفوز على أي فريق، ربما ليفربول ونحن غيرنا هذا الشيء بسبب الاستمرارية كل موسم بالوصول لـ 90 نقطة والاقتراب من الـ 100".

وواصل "لكن أعتقد أن الدوري الإنجليزي دائما هكذا، في بعض الأحيان كان مثل دوري كرة السلة الأمريكية، لا فريق يسيطر على اللقب 4 أو 5 أو 6 سنوات، يوجد دائما فريق واحد مختلف يستطيع الفوز على الكل، أعتقد أن هذا أفضل بكثير للمشاهد".

وأتم عن تأثير المدربين المساعدين قال: "أنا محظوظ للغاية في مسيرتي كمدرب، في برشلونة وبايرن لكن هنا تغيرت كثيرا وسعيد بمن أعمل معهم، من الرائع العمل مع بيب لينديرز وكولو توريه وجيمس فيرنش وأنا سعيد بذلك، أتعلم كثيرا والأهم بالنسبة لي هو الناس التي تضيف معرفة لي كمدرب وأتقبل ذلك، نتحدث كثيرا وهذا لأنني المدير الفني، كرة القدم ليست مجرد متعة اللعب بل بأن نتحدث ونساعد الفريق".

ويحتل سيتي المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما يحتل برينتفورد المركز الثاني برصيد 18 نقطة.