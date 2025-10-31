مؤتمر ماريسكا عن الأهداف من الكرات الثابتة.. وموعد عودة بالمر المحتمل

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 15:23

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

يأمل إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي أن يتحسن فريقه في التعامل مع الكرات الثابتة، ولا يزال ينتظر عودة كول بالمر نجم الفريق.

ويستعد تشيلسي للقاء توتنام غدا السبت في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير.

وقال الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "سأقول إن كول بالمر سيعود بعد أسبوع، لكن الخطة تسير كما هي، سننتظر ونرى".

ويعاني بالمر من إصابة عضلية جديدة تسببت في غيابه عن المباريات الأخيرة وربما تتأجل عودته لما بعد التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل.

وعن الأهداف من كرات ثابتة قال: "نسجل ونستقبل الكثير من الأهداف من كرات ثابتة، سبب استقبال الأهداف هو أننا لسنا أقوياء بشكل كافي، لكن في النهاية نسجل منها وأيضا سنستقبل لأن تلك المواقف من الصعب أن تدافع عنها".

وأكمل "توتنام يؤدي بشكل جيد مؤخرا، فزوا بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي وبدأوا الموسم بشكل جيد، لأنها مباراة دربي فستكون صعبة".

وتابع "ما سبب أداء توتنام السيء على ملعبه؟ لا أعلم، هذا السؤال لهم وليس أنا".

ولم يحقق توتنام سوى فوز وحيد على ملعبه الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.

وواصل عن طرد ليام ديلاب ضد ولفرهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية: "تحدثت مع ديلاب بعد الطرد وهو يعلم كل شيء وأنه ارتكب خطأ، وانتهى الأمر، هو اعتذر مباشرة بعد دخول غرفة الملابس".

وأتم "بعض البطاقات الحمراء التي تلقاها الفريق يمكن تفاديها والبعض لا، الأمر يحتاج للتعلم وأن نتعامل بشكل أفضل وسنتحسن في المستقبل".

وسيغيب ديلاب عن اللقاء بسبب الإيقاف في الوقت الذي تعافى فيه من الإصابة وعاد للمشاركة في المباريات.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل توتنام المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

إنزو ماريسكا تشيلسي الدوري الإنجليزي
