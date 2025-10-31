مؤتمر أرتيتا عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.. وموقف الرباعي المصاب

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 14:27

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

رد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على إمكانية تحقيق فريقه للقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري قبل لقاء بيرنلي.

ويستعد أرسنال للقاء بيرنلي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي وهو في الصدارة برصيد 22 نقطة.

وقال الإسباني في المؤتمر الصحفي: "الموسم الحالي فرصة للتتويج باللقب؟ لدينا فرصة كبيرة وعلينا مواصلة اللعب في نفس المستوى والاستمرارية، وأعرف صعوبة ذلك، غدا سنخوض مباراة صعبة للغاية ضد بيرنلي وسنقدم أفضل ما لدينا للفوز".

وعن كيف تعلم بعدما أنهى آخر 3 مواسم ثانيا في الترتيب قائلا: "بجب أن تتعلم أن فروق الفوز أو الخسارة متعددة. قد يكون السبب هو انفراد لاعب الخصم بحارس المرمى فيسجل هدفا وتفوز أنت بالبطولة، أو تصدى الحارس للهدف ولا تفوز أنت بالبطولة. قد تكون الإصابات، أو القرارات، أو خطأ مني. قد تكون هناك عوامل كثيرة لا نستطيع التحكم بها. ما نستطيع التحكم فيه هو ما نتقنه، هذا كل شيء.

وأوضح "هناك عوامل كثيرة يجب أن تسير في صالحك. يمكنك القيام بالكثير من الأشياء الرائعة، ولكن لا يزال هناك الكثير منها. يجب أن تكون حياتك الشخصية مثالية. هناك الكثير من الأمور، ولا يزال هناك الكثير من الوقت. لقد شهدنا بالفعل تحولا في الدوري ودوري أبطال أوروبا. نحن في سياق محدد للغاية في الوقت الحالي، لذا دعونا نركز يوما بيوم.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 22 نقطة قبل لقاء بيرنلي غدا بفارق 4 نقاط عن بورنموث أقرب منافسيه ومستفيدا من تعثر مانشستر سيتي وليفربول في الجولة الأخيرة.

وردا على هل أرسنال فريق لا يُقهر، أجاب قائلا: "نلعب مباراة كل 3 أيام ووقت أقل للتدرب والتحضير، الجميع متأهب ومستعد للتحدي للفوز مرة أخرى".

وعن مواجهة بيرنلي الصاعد حديثا أشاد بأداء الأندية الصاعدة من الدرجة الأولى قائلا: "الأندية الصاعدة الآن أفضل ومستواها يرتفع عاما بعد آخر، يتحلون ببنية تحتية وتنظيمية وقرارات رائعة على مستوى النادي والمديرين وكذلك اللاعبين، وهذا يوضح سبب صعوبة المباريات ضدهم، عندما تنظر للفرق فستجد الفوارق صغيرة، وهذه حقيقة هذا الدوري".

ويحتل بيرنلي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط وحقق الفوز في آخر مباراتين.

وتبتعد الأندية الصاعدة حديثا هذا الموسم عن مقاعد الهبوط، فيتواجد سندرلاند في المركز الرابع برصيد 17 نقطة وبيرنلي في المركز الـ 16 ويسبقه ليدز في المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.

وتطرق للحديث عن المصابين قبل لقاء الغد: "جابرييل مارتينيلي خارج قائمة الفريق وسننتظر لمعرفة موقف ويليام ساليبا بعد مران اليوم".

وأتم "مارتن أوديجارد وجابرييل جيسوس ونوني مادويكي وكاي هافيرتز؟ الرباعي سيعود بعد أسابيع ونأمل عودة البعض بعد التوقف الدولي، لا أعلم هل سيعود الجميع للتدريبات أو مجموعة منهم".

