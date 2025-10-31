مؤتمر سلوت: لا أرى سببا لتغيير أسلوب لعب الفريق بشكل كامل

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 13:23

كتب : FilGoal

ليفربول - كريستال بالاس - أرني سلوت

شدد أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول على أنه لن يغير أفكاره الخططية بسبب النتائج السلبية الأخيرة التي تعرض لها الفريق.

ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا غدا السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "ريان خرافنبيرخ تدرب أمس وسيتدرب معنا اليوم وسنرى قدرته على المشاركة أساسيا ضد أستون فيلا".

وأضاف "لم يتدرب بعد كل من ألكسندر إيزاك وكورتيس جونز، وبنسبة 99.9% لن يتواجد الثنائي في قائمة الفريق يوم السبت".

وعن مواجهتي فيلا ومانشستر سيتي اللذان لا يعتمدان على الكرات الطولية بشكل أساسي قال: "الفريقان اللذان سنلتقيهما الآن يتميزان باستحواذ أكبر على الكرة من الخلف، لكنهما بارعان جدا في ذلك. مانشستر سيتي فريق يضغط بقوة، وهو بارع جدا في هذا النوع من الضغط، لكنني رأيت فيلا قادرا على تنفيذ ذلك في مناسبات عديدة. وإذا كنت محقا، فازوا بالمباراة بفضل ركلة ثابتة. لذا، مرة أخرى، تبرز أهمية الركلات الثابتة".

وردا على أداء الفريق مؤخرا قال: "مستعد للتكيف مع بعض المواقف، ربما باستثناء مباراتي كريستال بالاس وبرينتفورد كنا نستحق نتيجة أفضل ونادرا ما استقبلنا فرصا".

وتابع "للأسف خلال المباراة الأخيرة استقبل دفاعنا 3 فرص خطيرة وللأسف سُجلت جميعها".

وشدد "ولا أرى سببا لتغيير أسلوب لعب الفريق بشكل كامل، نحتاج لعدم استقبال الأهداف وهذا أمر مؤكد".

وأتم "قدم أستون فيلا أداءً جيدا في آخر 6-7 مباريات، وهذا ليس مفاجئا، لأنه حتى في المباريات التي خسروها سابقا، كان من الممكن رؤية دلائل على أنهم فريق جيد جدا وأسلوب لعبهم ممتاز".

ويستضيف ليفربول على ملعبه أنفليد خصمه أستون فيلا في العاشرة مساءً من غدا السبت.

ويحتل الفريقان المركزين السابع والثامن على الترتيب برصيد 15 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وخسر ليفربول 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي بعد الفوز في أول 5.

وعلى النقيض لم ينتصر أستون فيلا في أول 5 جولات إذ خسر مباراتين وتعادل في 3 وأعقبها بـ 4 انتصارات متتالية.

أرني سلوت ليفربول أستون فيلا الدوري الإنجليزي
