جنون بعد التسعين.. أهلي جدة يتعادل مع الرياض

تعادل أهلي جدة مع ضيفه الرياض بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

المباراة لم تشهد أي أهداف طيلة الوقت الأصلي، حيث اشتعلت من الدقيقة 91 بركلة جزاء.

وسجل أيفان توني هدف الأهلي من علامة الجزاء في الدقيقة 91.

ولكن على الجانب الآخر حصل الرياض على ركلة جزاء أخرى منحته التعادل.

وسجل توزي هدف التعادل في الدقيقة 101.

ثم طرد زياد الجهني في الدقيقة 102 ببطاقة حمراء مباشرة، ليكمل الأهلي الدقائق القليلة المتبقية بـ 10 لاعبين.

النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في المركز الخامس.

بينما يحتل الرياض المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.