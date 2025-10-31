جنون بعد التسعين.. أهلي جدة يتعادل مع الرياض
الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 00:17
كتب : FilGoal
تعادل أهلي جدة مع ضيفه الرياض بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.
المباراة لم تشهد أي أهداف طيلة الوقت الأصلي، حيث اشتعلت من الدقيقة 91 بركلة جزاء.
وسجل أيفان توني هدف الأهلي من علامة الجزاء في الدقيقة 91.
ولكن على الجانب الآخر حصل الرياض على ركلة جزاء أخرى منحته التعادل.
وسجل توزي هدف التعادل في الدقيقة 101.
ثم طرد زياد الجهني في الدقيقة 102 ببطاقة حمراء مباشرة، ليكمل الأهلي الدقائق القليلة المتبقية بـ 10 لاعبين.
النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في المركز الخامس.
بينما يحتل الرياض المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.
نرشح لكم
في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود السعودية تواجه كوت ديفوار والجزائر استعدادا لكأس العرب 2025 الهلال السعودي يزيح الستار عن الطائرة الخاصة بالنادي الرياضية: الهلال يستعيد سالم الدوسري.. وكانسيلو يعود أمام الغرافة رئيس الهلال: الشركات الراعية أصبحت تبحث عنا بعد المشاركة في كأس العالم للأندية اتحاد جدة يطلب تعديل موعد مباراته أمام الرياض شكوك حول مشاركة حمد الله أمام الهلال أهلي جدة يستعيد كيسي أمام الرياض.. وقد يفقد محرز