دوري المحترفين - أبو قير على الصدارة بالفوز على أسوان.. والفوز الثالث للمالية مع مجاهد

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 00:11

كتب : رضا السنباطي

دوري المحترفين

تغلب بترول أسيوط على ديروط بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري المحترفين.

وسجل محمود كمال هدف البترول، ليرتفع رصيد الفريق إلى 19 نقطة.

وتغلب أبو قير للأسمدة على أسوان 3-1.

سجل إسلام جابر وأدهم حمادة وأحمد عصام لفريق أبو قير، بينما سجل محمد ريعو لأسوان.

وبذلك رفع أبو قير رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

بينما توقف رصيد أسوان عند 10 نقاط.

فيما تغلب مالية كفر الزيات على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، سجلهما كاظم صبري ومحمود سطوحي.

وارتفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة، بالانتصار الثالث على التوالي تحت قيادة أمير عزمي مجاهد.

وتعادل الداخلية مع السكة الحديد مودرن 2-2.

سجل جون أفيري ومحمد شاهين للسكة، وسجل أحمد رمضان وعبد الناصر دي ماريا للداخلية.

بذلك ارتفع رصيد الداخلية إلى 18 نقطة، ورصيد السكة إلى 11 نقطة.

وتعادل القناة مع مسار بهدف لكل فريق، حيث سجل سمير بلية لمسار من ركلة جزاء، وسجل محمد أسامة للقناة.

وتعادل لافيينا مع راية دون أهداف.

وتستأنف مباريات الجولة الجمعة، بمواجهة بروكسي مع طنطا، ووي مع المنصورة، والترسانة مع بلدية المحلة.

دوري المحترفين
