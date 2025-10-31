أحمد حسن: نريد رباعي بيراميدز ولكن بهذا الشكل لن يتواجد معنا.. وهذا ما أربك المواعيد

نفى أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني وجود تهديد من حلمي طولان المدير الفني للمنتخب بالرحيل.

وقال حسن في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "حلمي طولان كان تحت ضغط كبير، ولم يكن هناك أي تهديد أو تلويح بالرحيل أو أي شيء فنحن نواصل العمل والتحضير للمعسكر القادم".

وأضاف "نحتاج للاعبي بيراميدز لدعم صفوف الفريق والنادي كان متعاونا للغاية ولكنه طلب تأجيل المباراتين لأنه لا يمكنه ترك لاعبيه وسط المنافسة على الدوري".

وأكمل "نلعب باسم مصر ومن المهم أن ننافس ونظهر بشكل جيد".

وكشف "كان هناك اجتماعا بين اتحاد الكرة والرابطة وحددنا مواعيد ضم اللاعبين والسفر بناء على جدول الرابطة، ولكن تأجيل المباريات لم يكن في الحسبان".

وأوضح "فوز بيراميدز على أهلي جدة هو ما أربك الحسابات، فهو ما أدى إلى مباراة أخرى في كأس إنتركونتيننتال وبالتالي تسبب في ترحيل مباراتي بيراميدز إلى يومي 3 و6 ديسمبر".

واختتم "لاعبو بيراميدز الأربعة الذين طلبناهم هم أحمد الشناوي ومروان حمدي وأحمد سامي وأحمد عاطف قطة. اتفقنا على تواجد هؤلاء اللاعبين معنا حتى يوم 9 ديسمبر، وإذا فزنا بأول مباراتين وضمننا الصعود سنعيد اللاعبين يوم 7 ديسمبر، ولكن بهذا الشكل لن يكون معنا أي منهم".

وسيخوض بيراميدز مباراتين مؤجلتين في الدوري المصري يومي 3 و6 ديسمبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في كأس العرب ضمن مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وسيلعب منتخب مصر الثاني وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي 14 و17 نوفمبر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

وكان منتخب مصر الثاني قد لعب وديتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

وفازت مصر على البحرين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما خسرت من المغرب بهدفين دون رد.