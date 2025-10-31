في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 00:21

كتب : FilGoal

بن رحمة - لوتشيانو رودريجز - نيوم

انتصر نيوم بنتيجة 3-2 على الخلود في الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وغاب حجازي عن قائمة نيوم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء الخليج في الجولة الماضية.

وحقق نيوم الفوز بعد خسارة وتعادل في آخر جولتين من الدوري السعودي.

فيما تكبد الخلود الخسارة الثانية على التوالي والرابعة هذا الموسم.

وتقدم الخلود بهدف في الدقيقة 5 عن طريق كيفين ندورام.

وقلب نيوم الطاولة بثنائية عن طريق سعيد بن رحمة في الدقيقة 8 وويليام تروست إيكونج في الدقيقة 32 بطريقة عكسية.

وفي الدقيقة 66 سجل بن رحمة هدف نيوم الثالث من صناعة ألكسندر لاكازيت.

وفي الدقيقة 82 قلص راميرو إنريكي الفارق للخلود.

الفوز رفع رصيد نيوم لـ 13 نقطة في المركز السادس، وظل الخلود تاسعا برصيد 9 نقاط.

ويستعد نيوم لمواجهة النصر يوم 8 نوفمبر المقبل، فيما يحل الخلود ضيفا على القادسية يوم 6 نوفمبر.

