السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 00:05

فيرمينو - أكرم عفيف

اكتسح السد ضيفه الريان بنتيجة 5-1 في كلاسيكو قطر لحساب الجولة 9 من دوري نجوم قطر على استاد جاسم بن حمد.

وتقدم السد بهدف مبكر من روبرتو فيرمينو في الدقيقة 12.

وضاعف البرازيلي جريجوري من متاعب الريان بعد تعرضه للطرد في الدقيقة 19.

وسجل روجر جيديش التعادل للريان في الدقيقة 37 من ضربة جزاء.

هداف الموسم الماضي رفع رصيده لـ 8 أهداف هذا الموسم متصدرا ترتيب الهدافين.

واختتم خوخي بوعلام الشوط الأول بهدف في الدقيقة 45+10 لينتهي الشوط الأول بتقدم السد بنتيجة 2-1.

في الشوط الثاني استغل السد النقص العددي ورفع أكرم عفيف تقدم السد لـ 3-1 بهدف في الدقيقة 52.

وبعد 3 دقائق سجل فيرمينو هدفه الثاني والرابع للسد، واختتم رافا موخيكا الخماسية بهدف في الدقيقة 74.

وتعرض أحمد حاتم لاعب الريان للطرد في الدقيقة الأخيرة ليزيد من متاعب فريقه.

الفوز رفع رصيد السد لـ 11 نقطة سادسا في جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن الصدارة، فيما توقف رصيد الريان عند 13 نقطة في المركز الرابع.

الفوز هو الأكبر للسد على الريان منذ الفوز في مواجهة 2019 بنتيجة 6-0.

