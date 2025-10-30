الرمادي: أشكر جمهور الزمالك.. وكنا مطالبين بأداء أفضل

قدّم أيمن الرمادي المدير الفني لـ البنك الأهلي الشر لجماهير الزمالك بعد تعادل فريقه مع الأبيض في الجولة 12 من الدوري المصري.

وانتهت المباراة على استاد القاهرة بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

وقال أيمن الرمادي في المؤتمر الصحفي: "مباراة اليوم كانت أفضل من المتوسط".

وأضاف "كنا مطالبين بأداء أفضل في لقاء اليوم، ولعبنا من قبل بشكل أفضل عن مباراة اليوم".

وتابع "بعض اللاعبين شعروا بالرهبة قبل بداية اللقاء، وراض عن الأداء ونحتاج لمزيد من العمل الفترة المقبلة".

وأتم "سعيد باستقبال الجماهير فهم أوفياء يحفظون الجميل، كما أنهم هتفوا للاعبي الزمالك السابقين".

سجل أسامة فيصل هدف البنك الأهلي في الدقيقة 30. بينما تعادل الأنجولي شيكو بانزا للزمالك في الدقيقة 33.

وبذلك يستمر الزمالك بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري.

النتيجة رفعت رصيد الزمالك إلى 19 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع، ليتساوى عدد مبارياته مع كل الفرق التي تسبقه في الترتيب.

سيراميكا لا يزال على صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، يليه الأهلي برصيد 22 نقطة، ثم المصري ثالثا برصيد 19 نقطة.

علما بأن بيراميدز يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات فقط.

أما البنك الأهلي فتقدم بنقطة التعادل إلى المركز التاسع، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة من 11 مباراة.