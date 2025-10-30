بمشاركة رامي ربيعة.. العين ينتصر على عجمان بثلاثية في الدوري الإماراتي

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 22:56

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - العين

حقق العين الفوز على عجمان بنتيجة 3-0 في الجولة السابعة من الدوري الإماراتي.

وشارك رامي ربيعة أساسيا في اللقاء بعدما حصل على راحة في آخر مباراتين في دوري أبطال الخليج وكأس الرابطة.

وبدأ الدولي المصري اللقاء أساسيا وشارك فيه كاملا.

وتقدم العين بهدف في الدقيقة 10 عن طريق ماتياس بالاسيوس.

وفي الشوط الثاني سجل لابا كودوجو من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

وأضاف الباراجوياني كاكو الهدف الثالث في الدقيقة 81.

الفوز الرابع على التوالي رفع رصيد العين لـ 19 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الوحدة.

فيما تلقى عجمان ثاني خسارة على التوالي وتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الثامن.

وستشهد المباراة المقبلة مواجهة مصرية خالصة حيث يلتقي ربيعة مع إبراهيم عادل ومحمد النني ثنائي الجزيرة يوم 22 نوفمبر المقبل.

رامي ربيعة العين الدوري الإماراتي
