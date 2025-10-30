الوداد يعلن موعد تقديم زياش لجماهيره

أعلن نادي الوداد المغربي موعد تقديم لاعبه الجديد حكيم زياش.

وانضم زياش لصفوف الوداد المغربي الأسبوع الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الدحيل القطري.

وسيتم تقديم زياش للجماهير قبل مباراة اتحاد طنجة يوم 2 نوفمبر في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وجاء بيان النادي المغربي

"تعلن إدارة نادي الوداد الرياضي أن تقديم النجم الدولي حكيم زياش سيتم يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك قبل انطلاق المباراة التي ستجمع فريق الوداد الرياضي بنادي اتحاد طنجة.

ويأتي هذا الحدث في إطار الترحيب بانضمام أحد أبرز نجوم كرة القدم الوطنية إلى صفوف الفريق الأحمر، في أجواء احتفالية تليق باسم النادي وتاريخه وجماهيره العريقة".

ويستهدف حكيم زياش العودة لصفوف منتخب المغرب قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا في ديسمبر المقبل.