الوداد يعلن موعد تقديم زياش لجماهيره

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 22:49

أعلن نادي الوداد المغربي موعد تقديم لاعبه الجديد حكيم زياش.

وانضم زياش لصفوف الوداد المغربي الأسبوع الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الدحيل القطري.

وسيتم تقديم زياش للجماهير قبل مباراة اتحاد طنجة يوم 2 نوفمبر في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وجاء بيان النادي المغربي

"تعلن إدارة نادي الوداد الرياضي أن تقديم النجم الدولي حكيم زياش سيتم يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك قبل انطلاق المباراة التي ستجمع فريق الوداد الرياضي بنادي اتحاد طنجة.

ويأتي هذا الحدث في إطار الترحيب بانضمام أحد أبرز نجوم كرة القدم الوطنية إلى صفوف الفريق الأحمر، في أجواء احتفالية تليق باسم النادي وتاريخه وجماهيره العريقة".

ويستهدف حكيم زياش العودة لصفوف منتخب المغرب قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا في ديسمبر المقبل.

وستكون تلك التجربة الأولى المحلية لزياش الذي وُلد في هولندا، إذ تدرج في فئات الشباب في هيرنفين قبل الانتقال لتيفينتي ثم أياكس.

وفي 2020 لعب بقميص تشيلسي وتوج مع البلوز بـ 3 ألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا.

وانضم زياش إلى جالاتا سراي في 2023 معارا، قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في يوليو 2024.

غير أن تجربته مع النادي التركي لم تكن ناجحة بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على مستواه وأبعدته عن عدد كبير من المباريات.

وانتقل زياش بعدها إلى الدحيل في يناير الماضي ورحل عقب مرور ستة أشهر.

ولعب زياش مع الدحيل في 13 مباراة وسجل هدفا وصنع مثله.

وتأهل الوداد إلى مرحلة المجموعات من الكونفدرالية على حساب أشانتي كوتوكو الغاني.

ويحتل الوداد المركز الثاني في ترتيب الدوري المغربي برصيد 10 نقاط خلف المغرب الفاسي بفارق نقطة.

