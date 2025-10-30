التعثر الرابع على التوالي.. الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي

البنك الأهلي 1-1 الزمالك

تعادل الزمالك مع مضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

سجل أسامة فيصل هدف البنك الأهلي في الدقيقة 30.

بينما تعادل الأنجولي شيكو بانزا للزمالك في الدقيقة 33.

وبذلك يستمر الزمالك بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري.

تشكيل الفريقين

شوط الهدفين

أصيب محمد إسماعيل مدافع الزمالك في الدقيقة 15 وخرج لتلقي العلاج، قبل أن يعود لمواصلة اللعب.

وفي الدقيقة 19 سدد نبيل عماد كرة مرت بعيدا عن المرمى.

وتحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء بسبب عرقلة محمد إسماعيل لأسامة فيصل داخل المنطقة.

وسجل فيصل الهدف في الدقيقة 30 على يسار محمد صبحي.

وهذا الهدف هو الثامن لأسامة فيصل من علامة الجزاء، من أصل 8 ركلات نفذها.

ولكن سريعا في الدقيقة 33 تعادل شيكو بانزا للأبيض بمتابعة لكرة ارتدت من الحارس ثم الدفاع عدة مرات.

وهذا الهدف هو الثالث للجناح الأنجولي في الدوري المصري من 7 مشاركات.

وسدد نبيل عماد مجددا برأسية بعد عرضية من ناصر ماهر في الدقيقة 43.

العارضة ترفض

أتى ياو أنور بدلا من أحمد ياسر ريان مع انطلاق الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 56 كاد الزمالك يسجل هدف الفوز برأسية جوان بيزيرا التي ارتطمت بالعارضة.

وأتى عمرو ناصر وأحمد ربيع بدلا من عدي الدباغ ونبيل عماد في الدقيقة 65.

وشارك سيف جعفر بدلا من عبد الله السعيد في الدقيقة 74.

على الجانب الآخر أتى أحمد مدبولي ومصطفى دويدار بدلا من محمد إبراهيم وهشام صالح في الدقيقة 78 في صفوف البنك.

وحل عبد الحميد معالي وسيف الدين الجزيري بدلا من شيكو بانزا وناصر ماهر في الدقيقة 83.

ونال معالي إنذارا في الدقيقة 93 بسبب الاعتراض على حكم المباراة.

فيما تحصل جوان بيزيرا على بطاقة صفراء في الدقيقة 96 بسبب مشادة مع إسحاق يعقوب.

النتيجة رفعت رصيد الزمالك إلى 19 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع، ليتساوى عدد مبارياته مع كل الفرق التي تسبقه في الترتيب.

سيراميكا لا يزال على صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، يليه الأهلي برصيد 22 نقطة، ثم المصري ثالثا برصيد 19 نقطة.

علما بأن بيراميدز يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات فقط.

أما البنك الأهلي فتقدم بنقطة التعادل إلى المركز التاسع، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة من 11 مباراة.

الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري
