لا يخطئ من علامة الجزاء.. أسامة فيصل يحتفظ بعلامته الكاملة بهدفه أمام الزمالك
الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 22:06
كتب : FilGoal
واصل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي تسجيله للأهداف من علامة الجزاء.
وسجل فيصل هدف البنك الأهلي أمام الزمالك في مباراة الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.
الهدف أتى من ركلة جزاء في الدقيقة 30.
وهذا الهدف هو الثامن لأسامة فيصل من علامة الجزاء، من أصل 8 ركلات نفذها.
أهداف فيصل من ركلات الجزاء أتت بواقع هدف في الموسم قبل الماضي 2023-2024، و6 أهداف في الموسم الماضي 2024-2025، وهدف في الموسم الحالي.
video:1
من علامة الجزاء.. أسامة فيصل يتقدم للبنك الأهلي أمام الزمالك ويرفض الاحتفال⚽ pic.twitter.com/1tJKvB53t7— ON Sport (@ONTimeSports) October 30, 2025
وجمع الزمالك 18 نقطة من 10 مباريات قبل هذه المباراة، احتل بها المركز الخامس.
بينما امتلك البنك الأهلي 14 نقطة من 10 مباريات، يحتل بها المركز الرابع عشر.
نرشح لكم
الرمادي: أشكر جمهور الزمالك.. وكنا مطالبين بأداء أفضل التعثر الرابع على التوالي.. الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي "الأول في الأول".. شيكو بانزا يعود للتسجيل بهدفه في شباك البنك الأهلي وليد صلاح: الكل سيسافر إلى الإمارات.. وهذه حقيقة رحيل داري ورمضان وتأكيد للجماهير انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(1) الزمالك تشكيل الزمالك - عودة عدي الدباغ للصفوف الأساسية أمام البنك الأهلي تشكيل البنك الأهلي - ريان وفيصل يقودان الهجوم.. والزناري في الدفاع ضد الزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي
أخر الأخبار
السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر -47 دقيقة | الوطن العربي
الوداد يعلن موعد تقديم زياش لجماهيره 28 دقيقة | الوطن العربي