لا يخطئ من علامة الجزاء.. أسامة فيصل يحتفظ بعلامته الكاملة بهدفه أمام الزمالك

واصل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي تسجيله للأهداف من علامة الجزاء.

وسجل فيصل هدف البنك الأهلي أمام الزمالك في مباراة الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

الهدف أتى من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وهذا الهدف هو الثامن لأسامة فيصل من علامة الجزاء، من أصل 8 ركلات نفذها.

أهداف فيصل من ركلات الجزاء أتت بواقع هدف في الموسم قبل الماضي 2023-2024، و6 أهداف في الموسم الماضي 2024-2025، وهدف في الموسم الحالي.

من علامة الجزاء.. أسامة فيصل يتقدم للبنك الأهلي أمام الزمالك ويرفض الاحتفال⚽ pic.twitter.com/1tJKvB53t7 — ON Sport (@ONTimeSports) October 30, 2025

وجمع الزمالك 18 نقطة من 10 مباريات قبل هذه المباراة، احتل بها المركز الخامس.

بينما امتلك البنك الأهلي 14 نقطة من 10 مباريات، يحتل بها المركز الرابع عشر.