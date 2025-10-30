"الأول في الأول".. شيكو بانزا يعود للتسجيل بهدفه في شباك البنك الأهلي

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 21:58

كتب : FilGoal

احتفال شيكو بانزا

بعد انقطاع، عاد الأنجولي شيكو بانزا جناح الزمالك للتسجيل في الدوري.

شيكو بانزا

النادي : الزمالك

الزمالك

وسجل بانزا هدف الزمالك أمام البنك الأهلي في الجولة الـ 12.

الهدف أتى من متابعة في الدقيقة 33.

وهذا الهدف هو الثالث للجناح الأنجولي في الدوري المصري من 7 مشاركات.

وسجل بانزا أمام فاركو ومودرن سبورت في الجولتين الثالثة والرابعة.

هدفا بانزا السابقان سجلهما في الشوط الثاني، وهذا هو هدفه الأول في الشوط الأول.

وجمع الزمالك 18 نقطة من 10 مباريات قبل هذه المباراة، احتل بها المركز الخامس.

بينما امتلك البنك الأهلي 14 نقطة من 10 مباريات، يحتل بها المركز الرابع عشر.

