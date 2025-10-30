"الأول في الأول".. شيكو بانزا يعود للتسجيل بهدفه في شباك البنك الأهلي
الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 21:58
كتب : FilGoal
بعد انقطاع، عاد الأنجولي شيكو بانزا جناح الزمالك للتسجيل في الدوري.
وسجل بانزا هدف الزمالك أمام البنك الأهلي في الجولة الـ 12.
الهدف أتى من متابعة في الدقيقة 33.
وهذا الهدف هو الثالث للجناح الأنجولي في الدوري المصري من 7 مشاركات.
وسجل بانزا أمام فاركو ومودرن سبورت في الجولتين الثالثة والرابعة.
هدفا بانزا السابقان سجلهما في الشوط الثاني، وهذا هو هدفه الأول في الشوط الأول.
الزمالك لم ينتظر طويلًا.. شيكوبانزا يسجل التعادل في شباك البنك الأهلي ⚽🏹 pic.twitter.com/rMmegIxaFV— ON Sport (@ONTimeSports) October 30, 2025
وجمع الزمالك 18 نقطة من 10 مباريات قبل هذه المباراة، احتل بها المركز الخامس.
بينما امتلك البنك الأهلي 14 نقطة من 10 مباريات، يحتل بها المركز الرابع عشر.
