أبطال إفريقيا - بيراميدز إلى دور المجموعات بثنائية ضد التأمين الإثيوبي

تأهل بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على التأمين الإثيوبي بنتيجة 2-0 في إياب الدور التمهيدي الثاني.

وتأهل بيراميدز حامل اللقب لمواصلة مشوار الدفاع عن الكأس بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين بعدما تعادل ذهابا 1-1.

وأقيمت كلا المباراتين في استاد الدفاع الجوي نظرا لعدم موافقة الاتحاد الإفريقي (كاف) على استضافة ملعب الفريق الإثيوبي للقاء.

وأصبح بيراميدز الفريق رقم 15 الذي يتأهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويُحسم المقعد الأخير بين نهضة بركان المغربي وأهلي طرابلس الليبي يوم الأحد المقبل.

وصف المباراة

تقدم بيراميدز مبكرا كما لقاء الذهاب، بعرضية متقنة من محمد الشيبي أودعها مصطفى زيكو برأسية في الشباك في الدقيقة 11.

وبعد دقيقتين سجل زيكو الهدف الثاني لكنه ألغي بداعي التسلل.

سيطر لاعبو بيراميدز تماما على مجريات الشوط الأول لكن لم يستطع ترجمة فرصه لأهداف لينتهي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني استمرت الأوضاع كما، ضغط من بيراميدز فمنع القائم الأيمن تسديدة قوية من أحمد عاطف "قطة" في الدقيقة 60.

وتألق الحارس الإثيوبي في التصدي لتصويبة قوية من إيفرتون.

واهتزت الشباك في الثواني الأخيرة بهدف عكسي بعد ركنية نفذها إيفرتون لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بنتيجة 2-0.

المتأهلون لدور المجموعات

الأهلي – بيراميدز - صنداونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – سيمبا التنزاني – الهلال السوداني – يانج أفريكانز التنزاني – بترو أتلتيكو الأنجولي – الجيش الملكي المغربي – مولودية الجزائر – ريفرز يونايتد النيجيري – شبيبة القبائل الجزائري – استاد مالي – سانت إلوي لوبوبو الكونغولي – باور ديناموز الزامبي.

