انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (2)-(0) التأمين الإثيوبي.. حامل اللقب لدور المجموعات

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 18:49

كتب : FilGoal

مصطفى زيكو - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا 2025.

ويقام اللقاء في السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة من أجل مواصلة المشوار للدفاع عن لقبه والتأهل لمرحلة المجموعات.

--

ق 90+2: جوووول هدف عكسي لبيراميدز.. ركنية من إيفرتون يحولها المدافع بالخطأ في الشباك

ق 72: الحارس يتصدى لتصويبة قوية من إيفرتون

ق 60: القائم يمنع هدفا محققا من أحمد عاطف "قطة"

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 13: هدف غير محتسب لبيراميدز عن طريق زيكو بسبب التسلل

ق 11: جوووووول أووووول.. عرضية الشيبي ورأسية زيكو تسكن الشباك

بداية اللقاء

بيراميدز التأمين الإثيوبي دوري أبطال إفريقيا
