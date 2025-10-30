مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (1)-(0) التأمين الإثيوبي.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا 2025.

ويقام اللقاء في السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة من أجل مواصلة المشوار للدفاع عن لقبه والتأهل لمرحلة المجموعات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 13: هدف غير محتسب لبيراميدز عن طريق زيكو بسبب التسلل

ق 11: جوووووول أووووول.. عرضية الشيبي ورأسية زيكو تسكن الشباك

بداية اللقاء